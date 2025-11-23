خبرگزاری کار ایران
قیمت دلار و یورو امروز یکشنبه ۲ آذر ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز یکشنبه ۲ آذر را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:یکشنبه ۲ آذر

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

738,426

دلار (بازار آزاد)

1,122,400

یورو (صرافی بانک ملی)

849,554

یورو (بازار آزاد)

1,300,200

درهم امارات

307,430

پوند انگلیس

1,478,600

لیر ترکیه

26,500

فرانک سوئیس

1,396,100

یوان چین

158,900

ین ژاپن

722,200

وون کره جنوبی

771

دلار کانادا

800,700

دلار استرالیا

728,800

دلار نیوزیلند

633,600

دلار سنگاپور

863,600

روپیه هند

12,600

روپیه پاکستان

4,026

دینار عراق

863

پوند سوریه

102

افغانی

17,210

کرون دانمارک

174,000

کرون سوئد

118,300

کرون نروژ

110,300

ریال عربستان

301,410

ریال قطر

310,200

ریال عمان

2,932,900

دینار کویت

3,681,600

دینار بحرین

2,995,100

رینگیت مالزی

271,100

بات تایلند

34,780

دلار هنگ کنگ

145,000

روبل روسیه

14,280

منات آذربایجان

664,200

درام ارمنستان

3,170

لاری گرجستان

418,100

سوم قرقیزستان

12,910

سامانی تاجیکستان

122,900

منات ترکمنستان

323,100
انتهای پیام/
