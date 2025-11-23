قیمت دلار و یورو امروز یکشنبه ۲ آذر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز یکشنبه ۲ آذر را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
|
بروزرسانی قیمت ارزها:یکشنبه ۲ آذر
|
ارز
|
قیمت (ریال)
|
دلار (صرافی بانک ملی)
|
738,426
|
دلار (بازار آزاد)
|
1,122,400
|
یورو (صرافی بانک ملی)
|
849,554
|
یورو (بازار آزاد)
|
1,300,200
|
درهم امارات
|
307,430
|
پوند انگلیس
|
1,478,600
|
لیر ترکیه
|
26,500
|
فرانک سوئیس
|
1,396,100
|
یوان چین
|
158,900
|
ین ژاپن
|
722,200
|
وون کره جنوبی
|
771
|
دلار کانادا
|
800,700
|
دلار استرالیا
|
728,800
|
دلار نیوزیلند
|
633,600
|
دلار سنگاپور
|
863,600
|
روپیه هند
|
12,600
|
روپیه پاکستان
|
4,026
|
دینار عراق
|
863
|
پوند سوریه
|
102
|
افغانی
|
17,210
|
کرون دانمارک
|
174,000
|
کرون سوئد
|
118,300
|
کرون نروژ
|
110,300
|
ریال عربستان
|
301,410
|
ریال قطر
|
310,200
|
ریال عمان
|
2,932,900
|
دینار کویت
|
3,681,600
|
دینار بحرین
|
2,995,100
|
رینگیت مالزی
|
271,100
|
بات تایلند
|
34,780
|
دلار هنگ کنگ
|
145,000
|
روبل روسیه
|
14,280
|
منات آذربایجان
|
664,200
|
درام ارمنستان
|
3,170
|
لاری گرجستان
|
418,100
|
سوم قرقیزستان
|
12,910
|
سامانی تاجیکستان
|
122,900
|
منات ترکمنستان
|
323,100