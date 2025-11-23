قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۲ آذر ۱۴۰۴ +جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه ۲ آذر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: یکشنبه ۲ آذر
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
112,476,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
110,885,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
149,843,000
|
طلای دست دوم
|
110,884,740
|
آبشده کمتر از کیلو
|
486,890,000
|
مثقال طلا
|
486,770,000
|
انس طلا
|
4,065.90
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,170,600,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,111,000,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
605,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
346,200,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
168,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,108,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
550,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
280,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
81,230,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
17,180,000
|
حباب نیم سکه
|
61,740,000
|
حباب ربع سکه
|
72,440,000
|
حباب سکه گرمی
|
35,110,000