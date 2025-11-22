خبرگزاری کار ایران
رامبد جوان: از 3 باز ازدواجم اصلا پشیمان نیستم

ویدیویی از صحبتهای رامبد جوان در خصوص 3 بار ازدواج کردنش را ملاحظه می کنید.

رامبد جوان ، کارگردان و بازیگر مشهور ایرانی، در یک دی ماه 1350 در تهران و از خانواده‌ای با اصالت آذربایجانی متولد شده است. فعالیت‌های هنری او از تئاتر آغاز شد و سپس به سمت تلویزیون و سینما گسترش یافت. او در یازده فیلم سینمایی ایفای نقش کرده و با حضور کوتاهی در مجموعه تلویزیونی همسران در سال 1373، توانست توجه‌ها را به خود جلب کند. این موفقیت راه را برای بازی در نقش «فرید صباحی» در سریال محبوب خانه سبز (1375) باز کرد.

اظهارات رامبد جوان درباره ازدواج

رامبد جوان در پاسخ به پرسشی درباره موضوع سه ازدواج خود، در برنامه اثر پروانه‌ای توضیحاتی ارائه داد. او در این گفتگو با صراحت به بازبینی تصمیم‌های زندگی شخصی خود پرداخت.

