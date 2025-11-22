چه شد که مهران مدیری به سمت خواندن آهنگ هایده رفت؟/ طمع برای کسب پول است؟
به گواه برخی آثار که از مهران مدیری منتشر شده، او خوانندهای با استایل و رنگ صدای خاص و جذاب است اما، عجیب است که در سالهای پختگی سنی و کاری خود، وقتی که یکی از بهترینهای کار خود در تاریخ تصویر و طنز است، در رفتار در حوزۀ موسیقی اغلب ناپخته عمل کرده است.
هدف مدیری از خوانندگی چیست:
۱ـ شهرت؟در این مورد حرفی نزنیم بهتر است چون او یکی از مشهورترین هنرمندان تاریخ ایران است.
۲ـ پول؟ بعید و یا اقلا عجیب است، چون اگر مشکل او پول باشد، نه فقط با ساختن سریال در پلتفرمها یا تلویزیون، که فقط با حضور در چند ایونت میتواند چند برابر این پول را به دست آورد.
۳ـ علاقه به موسیقی و خوانندگی؟ مهران مدیری عاشق موسیقی است. موسیقی کلاسیک میشنود و گویا پیانو هم می نوازد. صدای او هم خاص است همچون کارهایی که با دارکوب اجرا کرده، یا آن قطعه با آهنگ سازی مهیار علیزاده و به خصوص امشب شب مهتابه، با تنظیم زیبایی بهرام دهقانیار و چند کار خوب دیگر. مدیری میتوانست همان خط اجرای آثار قدیمی با تنظیم و اجرایی مدرنتر را ادامه دهد و با آثار خاص کلاسیکتر به کارنامۀ ی هنری اضافه کند، اما اجرای آثاری که هایده با زیباترین صدا خوانده و مردم آنها را با تنظیم فوق العادۀ ناصر چشم آذر و مجتبی میرزاده و دیگران شنیدهاند و با یک ارکستر کابارهای چه چیزی به شما و موسیقی اضافه میکند آقای مدیری؟ اگر همایون شجریان این کار را کرده اقلا با خود آهنگساز، یعنی بزرگمردی چون انوشیروان روحانی رفته روی صحنه و تازه آن هم اشتباه بود و همگان تفاوت عیار هایده با یکی از بهترین خوانندگان روزگار ما را دریافتهاند.
آقای مدیری! چرا اجازه میدهید زیاده خواهی و پوپولیسم هنر شما و تواناییتان را ببلعد؟!
شما میتوانید به احیای موسیقی فولکلور بیندیشید و بپردازید که صاحب خاصی هم ندارد. شما میتوانید موجب شوید موسیقیهای خاص فیوژن تولید شود یا میتوانید آثار اوریژینال خوب با ارکسترهای کلاسیک تولید کنید، میتوانید گنجینۀ موسیقی اقوام ایرانی را در نظر داشته باشید...
اصلا چرا بهرام دهقانیار گوشه نشین را راضی نکردید با رهبری او همان اثر موفق شیدا را با آثار امیرجاهد و موسیقی فولکور اقوام ایرانی روی صحنه بیاورید تا هم کار تازه و ملی کرده باشید و هم نشان دهید برای مهران مدیری همۀ ایران مهم است...(مثل همان جا از همین کنسرت که علی زند وکیلی در یک سناریوی تکراری اما خوب روی صحنه آمد و آهنگ شیرازی خواندید.)
خواندن از هایده، حتی اگر به بهترین شکل باشد(که نه می توانید و نه میشود!) چه به شما اضافه نخواهد کرد. از خودتان کم و با خودتان شوخی نکنید سلطان طنز!
نکته:
بلیت کنسرت مدیری ۳۰۰ درهم تا ۱۵۰۰ بود و جنیفر لوپز در دوبی از ۲۹۰ درهم تا ۵۰۰ درهم!
تا وقتی این همه آدم سطحی داریم البته از این اتفاقات میافتد. اما شما متفاوت باشید آقای مدیری. به چقدر پول احتیاج دارید؟!
نکند مصداق این شعر سعدی باشید که:
گفت: «چشمِ تنگِ دنیادوست را
یا قناعت پُر کند یا خاکِ گور»