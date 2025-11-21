خبرگزاری کار ایران
ماجرای استعفای قبول نشده محمد جواد ظریف از وزارت امورخارجه در کتاب خاطرات اسحاق جهانگیری!

کد خبر : 1717038
۶ اسفند ۱۳۹۷ بشار اسد در دیداری اعلام نشده به ایران آمد، اما آقای ظریف به عنوان وزیر خارجه از این ماجرا بی خبر ماند و صبح فردای آن روز متوجه شدم که به همین دلیل استعفا داد.

با آقای واعظی در این باره صحبت کردم ظاهرا سردار سلیمانی به رئیس جمهوری خبر می دهد که ساعت 11با یک نفر به دیدار شما می آییم. اما دفتر رئیس جمهوری نمی دانستند که مهمان سردار سلیمانی کیست؟ و به همین دلیل به وزیر امور خارجه خبر نمی دهند و آقای ظریف هم وقتی از موضوع باخبر می شود استعفا می دهد. بعد از باخبر شدن از جزییات با ظریف تلفنی صحبت کردم خیلی عصبانی بود گفت که می خواهند در دنیا نشان دهند من کاره ای نیستم.

او از افرادی که هماهنگی این دیدار را در دفتر رهبری، دفتر رئیس جمهوری و دفتر خودش به خوبی انجام نداده و او بی خبر مانده بود، خیلی ناراحت و عصبانی بود.

مطابق انتظار، خبر استعفای ظریف به سرعت در محافل سیاسی و رسانه ای داخلی و خارجی مانند یک بمب منفجر شد. استعفای او که در خط مقدم مذاکرات پردامنه ایران و غرب ایستاده بود پیام های مختلف و متناقضی را مخابره می کرد. عصر همان روز خبر آمد که آقای روحانی که با نخست وزیر ارمنستان در سعدآباد دیدار داشت با استعفای ظریف مخالفت کرده است.

آقای روحانی در پاسخ به استعفای ظریف بر لزوم همکاری همه دستگاه ها با دستگاه دیپلماسی تاکید کرد و یک قدردانی جدی از عملکرد ظریف به عمل آورد و از او خواست «با قوت، شجاعت و درایت» به مسیرش ادامه دهد. بعدا متوجه شدم که در این باره سردار سلیمانی هم نامه ای به ظریف نوشته یا حضوری توضیحاتی داده است تا رفع ابهام شود.

منبع شرق
انتهای پیام/
