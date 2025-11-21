قیمت سکه و طلا امروز جمعه ۳۰ آبان ۱۴۰۴ +جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۳۰ آبان ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت طلا
بروزرسانی: جمعه ۳۰ آبان
عنوان نرخ
قیمت (ریال)
طلای 18 عیار / 750
113,494,000
طلای 18 عیار / 740
111,980,000
طلای ۲۴ عیار
151,323,000
طلای دست دوم
111,980,400
آبشده کمتر از کیلو
491,700,000
مثقال طلا
491,580,000
انس طلا
4,082.62
قیمت سکه
سکه امامی تک فروشی
1,176,600,000
سکه بهار آزادی تک فروشی
1,125,600,000
نیم سکه تک فروشی
608,500,000
ربع سکه تک فروشی
348,800,000
سکه گرمی تک فروشی
170,300,000
تمام سکه (قبل 86)
1,123,000,000
نیم سکه (قبل 86)
565,000,000
ربع سکه (قبل 86)
285,000,000
حباب سکه
حباب سکه امامی
81,940,000
حباب سکه بهار آزادی
31,540,000
حباب نیم سکه
61,500,000
حباب ربع سکه
74,970,000
حباب سکه گرمی
35,600,000