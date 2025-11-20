دوقلوهای یک ساله در خانه شعلهور جان باختند / فریاد کمک مادر کودکان را نجات نداد + فیلم
دو برادر دوقلوی یکساله به نامهای نوا لوک سیمویس دِ اولیویرا و لیام کالب سیمویس دِ اولیویرا در پی آتشسوزی خانهشان در محله کامپو گراندی، منطقه غربی ریو دو ژانیرو جان باختند. طبق گزارشهای اولیه، این دو کودک هنگام شروع حریق بهتنهایی در خانه بودند.
اِستر دا سیلوا سیمویس، مادر کودکان، به پلیس گفته هنگام حادثه در اتاق نشیمن بوده که بوی شدید دود را احساس کرده و پس از مراجعه به اتاق فرزندانش با اتاقی سراسر شعلهور روبهرو شده و نتوانسته وارد شود. او گفته است که برای کمک از خانه خارج شده و هنگام بازگشت با چند انفجار کوچک در داخل ساختمان روبهرو شده است.
با این حال، تصاویر دوربین مداربسته ادعای اولیه او را زیر سؤال برده است. در تصاویر، مادر ساعت ۱۴:۵۶:۴۳ در کوچه دیده میشود و پس از حدود ۲۰ ثانیه تلاش، موفق به باز کردن درِ قفلشده خانه میشود. در ساعت ۱۴:۵۷:۳۷، او در حالی که فریاد کمک سر میدهد از خانه خارج میشود. همسایهها برای کمک وارد خانه میشوند، اما تلاشها بینتیجه مانده و دوقلوها جان خود را از دست دادهاند.