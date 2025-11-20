اِستر دا سیلوا سیمویس، مادر کودکان، به پلیس گفته هنگام حادثه در اتاق نشیمن بوده که بوی شدید دود را احساس کرده و پس از مراجعه به اتاق فرزندانش با اتاقی سراسر شعله‌ور روبه‌رو شده و نتوانسته وارد شود. او گفته است که برای کمک از خانه خارج شده و هنگام بازگشت با چند انفجار کوچک در داخل ساختمان روبه‌رو شده است.

با این حال، تصاویر دوربین مداربسته ادعای اولیه او را زیر سؤال برده است. در تصاویر، مادر ساعت ۱۴:۵۶:۴۳ در کوچه دیده می‌شود و پس از حدود ۲۰ ثانیه تلاش، موفق به باز کردن درِ قفل‌شده خانه می‌شود. در ساعت ۱۴:۵۷:۳۷، او در حالی که فریاد کمک سر می‌دهد از خانه خارج می‌شود. همسایه‌ها برای کمک وارد خانه می‌شوند، اما تلاش‌ها بی‌نتیجه مانده و دوقلوها جان خود را از دست داده‌اند.

منبع رکنا

انتهای پیام/