۶ دمنوش گیاهی مؤثر برای کاهش فشار خون و تقویت سلامت قلب
فشار خون بالا از مشکلات شایع سلامت است که اگر بهموقع کنترل نشود، میتواند به بیماریهای قلبی منجر شود. در کنار دارو و تغییر سبک زندگی، مصرف منظم برخی دمنوشهای گیاهی میتواند به کاهش طبیعی فشار خون کمک کند.
چای ترش با آنتیاکسیدانهای قوی، در کاهش فشار سیستولیک و کلسترول مؤثر است.
بابونه با خاصیت آرامبخش، به بهبود خواب و کاهش استرس کمک کرده و در تنظیم فشار خون نقش دارد.
چای سبز سرشار از فلاونوئیدهاست و مصرف روزانهاش میتواند در درازمدت باعث کاهش فشار خون شود.
چای سیاه نیز در صورت مصرف منظم، فشار خون را حدود ۲ تا ۳ میلیمتر جیوه کاهش میدهد.
برگ زیتون در مطالعات باعث کاهش قابل توجه فشار خون در افراد مبتلا به پُرفشاری شده است.
زالزالک در قالب مکمل تأثیرگذار بوده، اما برای دمنوش آن هنوز به تحقیقات بیشتری نیاز است.
برای اثربخشی، این دمنوشها باید بهصورت روزانه، در کنار تغذیه سالم و فعالیت بدنی مصرف شوند. همچنین مصرف آنها باید با نظر پزشک انجام شود تا از تداخل دارویی جلوگیری شود.