سرقت از آمبولانس در حین نجات یک بیمار قلبی در پایتخت

شروین تبریزی در توضیح بیشتر گفت: بامداد روز دوشنبه، تماسی با مرکز ۱۱۵ برقرار شد و در پی این گزارش، بلافاصله یک آمبولانس برای نجات جان یک بیمار قلبی، به شمال غرب تهران اعزام شد.

وی افزود: از آنجایی که در این عملیات، ثانیه‌ها بسیار ارزش داشتند، کارشناسان اورژانس بعد از برداشتن کیف مخصوص درمان، سریعا بر سر بالین بیمار حاضر شدند و نتوانستند در آمبولانس را قفل کنند.

سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران ادامه داد: متأسفانه کارشناسان بعد از انجام مأموریت و نجات جان بیمار، هنگام سوار شدن بر آمبولانس، متوجه شدند برخی تجهیزات حیاتی کابین به سرقت رفته است.

وی تاکید کرد: این مسئله توسط پلیس و مراجع قضائی در حال بررسی است؛ اما نکته قابل توجه این است که نبود هر کدام از این تجهیزات در آمبولانس، می‌تواند باعث به وجود آمدن مسائل جبران ناپذیری مثل مرگ یک بیمار را در پی داشته باشد.

