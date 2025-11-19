خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دو مجری معروف عکس‌های خصوصی همدیگر را منتشر کردند!

دو مجری معروف عکس‌های خصوصی همدیگر را منتشر کردند!
کد خبر : 1716416
لینک کوتاه کپی شد.

ابوطالب حسینی و امیرحسین قیاسی، دو مجری مطرح، به مناسبت تولدشان بخش جالبی از خاطرات مشترک خود را منتشر کردند.

 ابوطالب حسینی و امیرحسین قیاسی، دو مجری مطرح، به مناسبت تولدشان بخش جالبی از خاطرات مشترک خود را منتشر کردند. این دو که از دوران مدرسه با هم هم‌کلاس بوده‌اند و تولدشان نیز در یک روز است، با انتشار عکس‌هایی قدیمی از سال‌های مدرسه در استوری، تولد یکدیگر را تبریک گفتند. انتشار این تصاویر قدیمی با استقبال کاربران روبه‌رو شده و بسیاری از دنبال‌کنندگان به دوستی طولانی‌مدت و رابطه صمیمانه آن‌ها واکنش نشان داده‌اند.

 

دو مجری معروف عکس‌های خصوصی همدیگر را منتشر کردند!

دو مجری معروف عکس‌های خصوصی همدیگر را منتشر کردند!

 

 

 

 

منبع برترین‌ها
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب