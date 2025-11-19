ابوطالب حسینی و امیرحسین قیاسی، دو مجری مطرح، به مناسبت تولدشان بخش جالبی از خاطرات مشترک خود را منتشر کردند. این دو که از دوران مدرسه با هم هم‌کلاس بوده‌اند و تولدشان نیز در یک روز است، با انتشار عکس‌هایی قدیمی از سال‌های مدرسه در استوری، تولد یکدیگر را تبریک گفتند. انتشار این تصاویر قدیمی با استقبال کاربران روبه‌رو شده و بسیاری از دنبال‌کنندگان به دوستی طولانی‌مدت و رابطه صمیمانه آن‌ها واکنش نشان داده‌اند.

منبع برترین‌ها

