چه ظروفی در هواپز قابل استفاده اند؟

هواپز دیگر یک ابزار لوکس نیست؛ برای خیلی‌ها یک راه نجات است تا غذاهای کمتر روغنی بخورند، اما همچنان همان طعم سرخ‌کردنی را تجربه کنند. از سیب‌زمینی گرفته تا ماهی و استیک، همه را می‌شود با چربی ناچیز، اما با همان بافت و عطر جذاب آماده کرد.

اگر درست با این دستگاه کار کنیم، هواپز می‌تواند به یک آشپزخانه کوچک و سالم تبدیل شود؛ جایی که هم زمان کم‌تری صرف می‌شود، هم آشپزی تمیزتر است و هم نتیجه، سالم‌تر و خوش‌طعم‌تر.

کاربردهای واقعی هواپز برای آشپزی سالم

هواپز در نگاه اول فقط یک دستگاه «سرخ‌کن بدون روغن» است، اما واقعیت این است که در آشپزی سالم، چند برابر کاربردی‌تر از چیزی‌ست که در ظاهر به نظر می‌رسد. مکانیسم کار ساده است: گردش هوای داغ با سرعت بالا، سطح غذا را سریع می‌بندد و همان بافت سرخ‌شده را ایجاد می‌کند؛ بدون این‌که روغن در بافت غذا نفوذ کند.

برای یک خانواده‌ای که می‌خواهد مصرف چربی را کم کند، اما نمی‌خواهد از لذت غذاهای سرخ‌کردنی بگذرد، هواپز یک ابزار بی‌رقیب است. به‌خصوص وقتی بدانیم این دستگاه فقط برای “سیب‌زمینی سرخ‌کرده رژیمی” نیست؛ با هواپز می‌شود سبزیجات، پیتزا، کیک، لازانیا، مرغ کامل، ماهی سالمون، کتلت، کوکو، ناگت و حتی میگو را با کیفیت بالا پخت.

چه ظرف‌هایی در هواپز قابل استفاده‌اند؟

این یکی از مهم‌ترین سؤال‌هاست. جواب ساده و واضح:

• ظروف پیرکس (تحمل حرارت بالا)

• ظروف سرامیکی و سفالی لعاب‌دار

• قالب‌های کیک و مافین فلزی

• قالب‌های آلومینیومی و نچسب

• ظروف سیلیکونی مقاوم به حرارت

و آن‌چه نباید داخل هواپز گذاشت:

• ظروف پلاستیکی—microwave safe

• ظروف شیشه‌ای بی‌کیفیت (ممکن است ترک بخورد)

• ظروف چوبی

آیا می‌شود در هواپز پیتزا و کیک پخت؟

کاملاً بله.

در واقع خیلی‌ها از هواپز فقط برای کیک استفاده می‌کنند چون حرارتش ثابت‌تر از فر بزرگ است.

پیتزا:

• ۸ تا ۱۲ دقیقه

• ۱۸۰ تا ۱۹۰ درجه

• بهترین نتیجه با پیتزاهای نازک یا نیمه‌پخته

کیک:

• ۲۵ تا ۳۵ دقیقه

• ۱۵۰ تا ۱۶۰ درجه

• قالب باید وسط سبد قرار بگیرد تا جریان هوا به‌خوبی حرکت کند

چطور جلوی خشک شدن مرغ، ماهی، برگر و استیک را بگیریم؟

این نکته‌ها نجات‌دهنده‌اند:

۱. مرینیت کردن ۳۰ دقیقه‌ای

کمی ماست، روغن زیتون، لیمو یا سس سویا رطوبت را نگه می‌دارد.

۲. مرغ را با پوست (یا کمی روغن) بپز

حتی یک قاشق چای‌خوری روغن کافی‌ست تا سطح مرغ خشک نشود.

۳. پخت را دو مرحله‌ای کن

اول حرارت بالا برای «سوخاری شدن سطح»

بعد حرارت پایین برای رساندن مغز پخت.

۴. از اسپری آب یا روغن خیلی کم استفاده کن

یک کم روغن کافی‌ست تا سطح طعم واقعی بگیرد.

۵. استراحت بعد از پخت

همان‌طور که استیک بعد از گریل نیاز به استراحت دارد، غذاهای هواپز هم باید ۳–۵ دقیقه استراحت کنند.

جدول کامل زمان پخت غذاهای رژیمی در هواپز

