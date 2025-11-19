چه ظروفی در هواپز قابل استفاده اند؟

کاربردهای واقعی هواپز برای آشپزی سالم

هواپز در نگاه اول فقط یک دستگاه «سرخ‌کن بدون روغن» است، اما واقعیت این است که در آشپزی سالم، چند برابر کاربردی‌تر از چیزی‌ست که در ظاهر به نظر می‌رسد. مکانیسم کار ساده است: گردش هوای داغ با سرعت بالا، سطح غذا را سریع می‌بندد و همان بافت سرخ‌شده را ایجاد می‌کند؛ بدون این‌که روغن در بافت غذا نفوذ کند.

برای یک خانواده‌ای که می‌خواهد مصرف چربی را کم کند، اما نمی‌خواهد از لذت غذاهای سرخ‌کردنی بگذرد، هواپز یک ابزار بی‌رقیب است. به‌خصوص وقتی بدانیم این دستگاه فقط برای “سیب‌زمینی سرخ‌کرده رژیمی” نیست؛ با هواپز می‌شود سبزیجات، پیتزا، کیک، لازانیا، مرغ کامل، ماهی سالمون، کتلت، کوکو، ناگت و حتی میگو را با کیفیت بالا پخت.