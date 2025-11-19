این خبرنگار می‌گوید از ۲۳ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ در جریان این موضوع قرار داشته و به واسطه شغلش از رفتن پرونده پژمان جمشیدی به دادگاه کیفری مطلع بوده است. اما طبق گفته خودش می‌دانست که: «وارد دانستن اتهام «تجاوز» به سادگی وارد دانستن اتهامات دیگر نیست. ضمن این که مجازات آن از قتل نیز بالاتر است و حتی با رضایت شاکی، اعدام ساقط نمی‌شود. »

سوپراستار سینما متهم به تجاوز شد

«سوپراستار سینما متهم به تجاوز شد» ازجمله اخباری بود که همان زمان منتشر شد. لقایی ادامه می‌دهد شاکی ابتدا اقدام به طرح اتهام «آدم‌ربایی» کرده و در نتیجه پرونده به دادسرای جنایی رفته بود. اما دو روز بعد پرونده «عدم صلاحیت» می‌خورد و به دادسرای فرهنگ و رسانه می‌رود. به گفته لقایی این اتفاق به این دلیل رخ داده بود که بازپرس دادسرای جنایی نتوانسته بود ادله محکمی برای ادعای شاکی، «آدم‌ربایی» بیابد.

لقایی در ادامه ادعاهایی چون «حضور شاکی در ساعت ۴ صبح در خانه پژمان جمشیدی برای امضای قرارداد» را به عنوان ابهامات پرونده پژمان جمشیدی مطرح می‌کند. شعبه ۹ دادگاه کیفری جایی بود که مرجان لقایی، شاکی را یک ماه قبل از بازداشت پژمان جمشیدی دید. لقایی در ادامه از طریق گوش دادن به «گفت‌وشنود کارمندان شعبه ۹ دادگاه کیفری» متوجه می‌شود که پژمان جمشیدی به «آدم‌ربایی» و «تجاوز» متهم شده است. پرونده «آدم‌ربایی» در دادسرای فرهنگ و رسانه و پرونده «تجاوز» در دادگاه کیفری بود.

این خبرنگار جنایی ادامه می‌دهد شاکی شبِ اتفاق، با دستور مستقیم قاضی کشیک به پزشکی قانونی فرستاده شده بود. لقایی می‌گوید متوجه شد که نظریه پزشکی قانونی چندان به سمت تجاوز نیست. او ادامه می‌دهد تا سوم آبان‌ماه (روز بازداشت پژمان جمشیدی) در پرونده، ادله محکمی برای «تجاوز» وجود نداشت. لقایی می‌افزاید در این مرحله تحقیقاتش از پزشکی قانونی «وجود آثار تجاوز» را تایید نکرد. او ادامه می‌دهد شنیده‌هایش در دادگاه نیز نشان می‌داد که ادله محکمی برای «آدم‌ربایی» هم نبود و برای همین پرونده هنوز در دادسرا بود و کیفرخواست یا منع تعقیب صادر نشده بود.

سوم آبان‌ماه، لقایی متوجه می‌شود که رفت‌وآمد به شعبه ۹ دادگاه کیفری مانند همیشه نیست. حدود ظهر بود که متوجه شدند پژمان جمشیدی در آن‌جا حضور دارد. او می‌افزاید «مواجهه حضوری» در آن دسته از «پرونده‌های تجاوز» اتفاق می‌افتد که متهم منکر جرم رخ داده باشد. آن‌ها دو ساعت بعد متوجه شدند که پژمان جمشیدی با حکم دادگاه بازداشت موقت شده است. خبر «بازداشت بازیگر معروف» همین زمان منتشر شد و اگرچه اعلام نام متهم تا زمان قطعی شدن رای دادگاه قانونی نیست، خبرگزاری فارس نام او را نیز اعلام کرد.

پژمان جمشیدی ابتدا قرار بود به زندان اوین منتقل شود اما به زندان قزل‌حصار، اندرزگاه جرائم سنگین منتقل شد. مرجان لقایی این‌جا اضافه می‌کند که طبق شنیده‌هایش در دادگاه حرفی از «بستن دست و پای شاکی» نبود. پژمان جمشیدی از دوشنبه تا شنبه در بازداشت ماند. چهارشنبه آخر وقت، پرونده از دادگاه کیفری به شعبه تجدیدنظر رفت و قرار بازداشت در شعبه یک تجدیدنظر نقض شد. پژمان جمشیدی با پرداخت نقدی ۵ میلیارد تومان به قوه قضاییه به صورت موقت آزاد شد.

پزشکی قانونی نمی‌تواند در مورد تجاوز اظهارنظر کند

او می‌گوید این که گفته شده بود «پزشکی قانونی دو مرتبه تجاوز را تاکید کرده است» نادرست است. چون پزشکی قانونی نمی‌تواند در مورد تجاوز اظهارنظر کند و صرفا می‌تواند به تایید آثاری چون؛ مایع منی، کبودی و خراش، خونریزی و… بپردازد. در این‌جا دادگاه است که با توجه به اظهارات شاکی و متهم، شهود و مستندات دیگر مشخص می‌کند آن‌چه رخ داده تجاوز بوده است یا نه. لقایی همچنین به طرح «پیشنهاد ۵۰ میلیارد تومانی پژمان جمشیدی به شاکی و خانواده‌اش» و «خوانده شدن صیغه محرمیت از سوی پژمان جمشیدی» اشاره می‌کند و آن را نادرست می‌خواند و می‌گوید در دادگاه ادعا شده بود که شاکی و مادرش درخواست ۳۰ میلیارد تومان به صورت یورو و رمزارز از پژمان جمشیدی کرده بودند.

لقایی می‌گوید همه روابطش را به کار گرفت تا بتواند به برگه پزشکی قانونی دست پیدا کند. او می‌گوید «پزشکی قانونی دو بار موضوع را بررسی کرده بود اما هیچ اثری که نشان‌دهنده رابطه جنسی روی قسمت‌های خصوصی بدن دختر باشد پیدا نشد». او می‌گوید شنیده است بخشی از بزاق پژمان جمشیدی در قسمتی نامرتبط از بدن شاکی پیدا شده است. آن هم به صورت محدود. لقایی در این پادکست نیم‌ساعته موکدا تاکید می‌کند خراش، بریدگی، تورم، کبودی یا مایعی که دی‌ان‌ای پژمان جمشیدی را تایید کند روی بدن دختر پیدا نشده است.