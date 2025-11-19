با توجه به حساسیت جایگاه شعام و تاثیر کُنِش‌های آن در فضای داخلی و بین‌المللی، این اقدام شتاب‌زده و بدون بررسی صحت و سقم خبر، حاکی از ضعف و آشفتگی وضعیت حاکم بر این نهاد مهم حاکمیتی می‌باشد.

تغییر ساختار شعام در دوره جدید و حذف معاونت رسانه با انتقادات فراوانی از سوی کارشناسان مواجه شد و منتقدین آن را حاکی از عدم فهم اهمیت رسانه توسط مسئولین و موجب آشفتگی رسانه‌ای کشور ارزیابی کرده بودند.

