آشفتگی در اطلاع‌رسانی به دبیرخانه شعام رسید!/ سفیر ایران تکذیب و شعام جوابیه داد!

درحالیکه شبکه خبری المیادین«به نقل از منابع آگاه در دبیرخانه شعام جوابیه‌ی تندی به اظهارات منتسب به رئیس‌جمهور درباره محتوای دیدار با علی لاریجانی» منتشر کرد، سفیر ایران در لبنان، خبر منتشر شده را جعلی معرفی و نوشت: «یک سایت لبنانی که به فتنه‌انگیزی بین ایران و لبنان شهرت دارد، مقاله‌ای را منتشر کرد که در آن برخی ادعاهایی دروغ درباره سفرهای آقای لاریجانی و ملاقات‌های ایشان با مقامات لبنانی وجود داشت. این سایت بعد از دقایقی، مقاله خود را حذف کرد.»!

 با توجه به حساسیت جایگاه شعام و تاثیر کُنِش‌های آن در فضای داخلی و بین‌المللی، این اقدام شتاب‌زده و بدون بررسی صحت و سقم خبر، حاکی از ضعف و آشفتگی وضعیت حاکم بر این نهاد مهم حاکمیتی می‌باشد.

آشفتگی در اطلاع‌رسانی به دبیرخانه شعام رسید!/ سفیر ایران تکذیب و شعام جوابیه داد! تغییر ساختار شعام در دوره جدید و حذف معاونت رسانه با انتقادات فراوانی از سوی کارشناسان مواجه شد و منتقدین آن را حاکی از عدم فهم اهمیت رسانه توسط مسئولین و موجب آشفتگی رسانه‌ای کشور ارزیابی کرده بودند.

 

منبع مشرق
