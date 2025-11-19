قیمت سکه پارسیان امروز چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه پارسیان امروز چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۴ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
|
بروزرسانی:چهارشنبه ۲۸ آبان
|
سکه پارسیان (سوت)
|
قیمت (ریال)
|
سکه پارسیان ۰/۱۰۰
|
12,880,000
|
سکه پارسیان ۰/۲۰۰
|
23,970,000
|
سکه پارسیان ۰/۳۰۰
|
35,050,000
|
سکه پارسیان ۰/۴۰۰
|
46,130,000
|
سکه پارسیان ۰/۵۰۰
|
57,210,000
|
سکه پارسیان ۰/۶۰۰
|
68,290,000
|
سکه پارسیان ۰/۷۰۰
|
79,370,000
|
سکه پارسیان ۰/۸۰۰
|
90,450,000
|
سکه پارسیان ۰/۹۰۰
|
101,530,000
|
سکه پارسیان ۱/۰۰۰
|
113,350,000
|
سکه پارسیان ۱/۱۰۰
|
123,700,000
|
سکه پارسیان ۱/۲۰۰
|
135,500,000
|
سکه پارسیان ۱/۳۰۰
|
146,550,000
|
سکه پارسیان ۱/۴۰۰
|
157,650,000
|
سکه پارسیان ۱/۵۰۰
|
168,750,000