قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۴ +جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: چهارشنبه ۲۸ آبان
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
112,522,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
110,983,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
149,975,000
|
طلای دست دوم
|
110,982,690
|
آبشده کمتر از کیلو
|
487,320,000
|
مثقال طلا
|
487,180,000
|
انس طلا
|
4,084.60
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,166,600,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,106,700,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
605,700,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
347,700,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
168,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,103,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
555,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
280,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
87,290,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
22,240,000
|
حباب نیم سکه
|
64,340,000
|
حباب ربع سکه
|
75,150,000
|
حباب سکه گرمی
|
35,750,000