۵ میلیارد تومان طلای خانواده بروجردی میان زباله‌ها پیدا شد

مدیر سازمان پسماند شهرداری بروجرد گفت: در جریان گم‌شدن مقادیر زیادی طلا از یک خانواده در بروجرد کارگر پاک‌دست شهرداری طلاهای گمشده را به صاحبش برگرداند.

شهاب شعبان؛ مدیر سازمان پسماند شهرداری بروجرد  اظهار کرد: در پی اعلام یک خانواده بروجردی مبنی بر اینکه مقادیری از طلاهای آنان در بین زباله گمشده شده است به‌سرعت عملیات پیداکردن طلاها توسط کارکنان شهرداری در محل دفن زباله‌ها آغاز شد.وی با اشاره پایش ۲۷۰ تن زباله در این مساله افزود: با تلاش حدوداً ۶ ساعته در نهایت یکی از کارگران کیسه‌ طلاها را پیدا و تحویل داد.

مدیر سازمان پسماند شهرداری بروجرد گفت: ارزش طلاها حدود پنج میلیارد تومان بود که به صاحبش برگردانده شد.شعبان افزود: کارگر پاک‌دست شهرداری که طلاها را پیدا کرده بود همسرش در بیمارستان بستری بود و‌ نیاز مالی به پول داشت، صاحب طلاها نیز به پاس اقدام ارزشمند این کارگر هزینه‌های کامل بیمارستان را پرداخت و از کارگران شهرداری تجلیل کرد.

 

منبع فارس
