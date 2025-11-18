۵ میلیارد تومان طلای خانواده بروجردی میان زبالهها پیدا شد
مدیر سازمان پسماند شهرداری بروجرد گفت: در جریان گمشدن مقادیر زیادی طلا از یک خانواده در بروجرد کارگر پاکدست شهرداری طلاهای گمشده را به صاحبش برگرداند.
مدیر سازمان پسماند شهرداری بروجرد گفت: ارزش طلاها حدود پنج میلیارد تومان بود که به صاحبش برگردانده شد.شعبان افزود: کارگر پاکدست شهرداری که طلاها را پیدا کرده بود همسرش در بیمارستان بستری بود و نیاز مالی به پول داشت، صاحب طلاها نیز به پاس اقدام ارزشمند این کارگر هزینههای کامل بیمارستان را پرداخت و از کارگران شهرداری تجلیل کرد.