لحظه دلهره آور از نجات سرنشینان خودروی پرتاب شده به داخل رودخانه+فیلم

یک خودروی وانت که شماره پلاک و راننده آن هنوز مشخص نشده است، پس از از دست دادن کنترل، از ارتفاعی بالغ بر ۱۵۰ متر به داخل رودخانه زاپ در حوالی منطقه سره سولان، در ورودی شهر سقوط کرد.

این حادثه دلخراش باعث مصدومیت چهار نفر شد که متأسفانه، دو نفر از آنها به دلیل شدت جراحات وارد شده و وخامت حالشان، جان خود را از دست دادند.

منبع رکنا

انتهای پیام/