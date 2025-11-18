خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لحظه دلهره آور از نجات سرنشینان خودروی پرتاب شده به داخل رودخانه+فیلم

لحظه دلهره آور از نجات سرنشینان خودروی پرتاب شده به داخل رودخانه+فیلم
کد خبر : 1715792
لینک کوتاه کپی شد.

سقوط مرگبار یک وانت به داخل رودخانه زاپ از ارتفاع ۱۵۰ متری در نزدیکی سره سولان، دو کشته و دو مصدوم برجای گذاشت.

یک خودروی وانت که شماره پلاک و راننده آن هنوز مشخص نشده است، پس از از دست دادن کنترل، از ارتفاعی بالغ بر ۱۵۰ متر به داخل رودخانه زاپ در حوالی منطقه سره سولان، در ورودی شهر سقوط کرد.

این حادثه دلخراش باعث مصدومیت چهار نفر شد که متأسفانه، دو نفر از آنها به دلیل شدت جراحات وارد شده و وخامت حالشان، جان خود را از دست دادند.

منبع رکنا
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
جراحی بینی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ