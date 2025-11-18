پیشینه و اهمیت روز

این روز به ابتکار شورای اروپا در سال ۲۰۱۵ پایه‌گذاری شد و هدف آن افزایش آگاهی عمومی و سیاسی درباره خطرات استثمار و سوء‌استفاده جنسی از کودکان است. انتخاب ۱۸ نوامبر به عنوان روز جهانی، فرصتی فراهم می‌کند تا دولت‌ها، سازمان‌های مدنی، مدارس و خانواده‌ها درباره این موضوع حساس گفت‌وگو کنند و اقدامات پیشگیرانه را تقویت نمایند.

اهداف اصلی

افزایش آگاهی عمومی درباره اشکال مختلف سوء‌استفاده از کودکان.

ترویج فرهنگ پیشگیری از طریق آموزش در مدارس و خانواده‌ها.

تقویت قوانین و سیاست‌ها برای حمایت از کودکان و مجازات عاملان خشونت.

ایجاد فضایی امن در محیط‌های دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی.

تشویق کودکان به بیان تجربه‌ها و حمایت از قربانیان برای بازگشت به زندگی سالم.

اشکال سوء‌استفاده

استثمار جنسی تجاری (مانند قاچاق و بهره‌کشی).

خشونت جنسی در محیط‌های خانوادگی یا آموزشی.

سوء‌استفاده آنلاین از طریق تصاویر یا ارتباطات مجازی.

بی‌توجهی و غفلت که زمینه‌ساز آسیب‌های روانی و اجتماعی می‌شود.

شعار و پیام

پیام اصلی این روز:

«کودکان حق دارند در امنیت و کرامت رشد کنند.»

این روز یادآور می‌شود که سکوت در برابر خشونت، به معنای تداوم چرخه آسیب است.

مسئولیت مشترک

دولت‌ها باید قوانین سختگیرانه و سازوکارهای حمایتی ایجاد کنند.

مدارس و معلمان نقش کلیدی در آموزش و پیشگیری دارند.

خانواده‌ها باید محیطی امن و گفت‌وگو محور برای کودکان فراهم کنند.

رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی باید مسئولانه عمل کنند و از انتشار محتوای آسیب‌زا جلوگیری نمایند.

