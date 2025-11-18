۱۸ نوامبر روز جهانی پیشگیری و مقابله با «استثمار، خشونت جنسی و سوءاستفاده از کودکان» است
۱۸ نوامبر روز جهانی پیشگیری و مقابله با استثمار، خشونت جنسی و سوءاستفاده از کودکان است؛ روزی که به یادآوری مسئولیت مشترک جهانی برای حفاظت از کودکان در برابر یکی از جدیترین تهدیدهای انسانی اختصاص دارد.
پیشینه و اهمیت روز
این روز به ابتکار شورای اروپا در سال ۲۰۱۵ پایهگذاری شد و هدف آن افزایش آگاهی عمومی و سیاسی درباره خطرات استثمار و سوءاستفاده جنسی از کودکان است. انتخاب ۱۸ نوامبر به عنوان روز جهانی، فرصتی فراهم میکند تا دولتها، سازمانهای مدنی، مدارس و خانوادهها درباره این موضوع حساس گفتوگو کنند و اقدامات پیشگیرانه را تقویت نمایند.
اهداف اصلی
افزایش آگاهی عمومی درباره اشکال مختلف سوءاستفاده از کودکان.
ترویج فرهنگ پیشگیری از طریق آموزش در مدارس و خانوادهها.
تقویت قوانین و سیاستها برای حمایت از کودکان و مجازات عاملان خشونت.
ایجاد فضایی امن در محیطهای دیجیتال و شبکههای اجتماعی.
تشویق کودکان به بیان تجربهها و حمایت از قربانیان برای بازگشت به زندگی سالم.
اشکال سوءاستفاده
استثمار جنسی تجاری (مانند قاچاق و بهرهکشی).
خشونت جنسی در محیطهای خانوادگی یا آموزشی.
سوءاستفاده آنلاین از طریق تصاویر یا ارتباطات مجازی.
بیتوجهی و غفلت که زمینهساز آسیبهای روانی و اجتماعی میشود.
شعار و پیام
پیام اصلی این روز:
«کودکان حق دارند در امنیت و کرامت رشد کنند.»
این روز یادآور میشود که سکوت در برابر خشونت، به معنای تداوم چرخه آسیب است.
مسئولیت مشترک
دولتها باید قوانین سختگیرانه و سازوکارهای حمایتی ایجاد کنند.
مدارس و معلمان نقش کلیدی در آموزش و پیشگیری دارند.
خانوادهها باید محیطی امن و گفتوگو محور برای کودکان فراهم کنند.
رسانهها و شبکههای اجتماعی باید مسئولانه عمل کنند و از انتشار محتوای آسیبزا جلوگیری نمایند.