۱۸ نوامبر روز جهانی پیشگیری و مقابله با «استثمار، خشونت جنسی و سوء‌استفاده از کودکان» است

۱۸ نوامبر روز جهانی پیشگیری و مقابله با استثمار، خشونت جنسی و سوء‌استفاده از کودکان است؛ روزی که به یادآوری مسئولیت مشترک جهانی برای حفاظت از کودکان در برابر یکی از جدی‌ترین تهدیدهای انسانی اختصاص دارد.

پیشینه و اهمیت روز

این روز به ابتکار شورای اروپا در سال ۲۰۱۵ پایه‌گذاری شد و هدف آن افزایش آگاهی عمومی و سیاسی درباره خطرات استثمار و سوء‌استفاده جنسی از کودکان است. انتخاب ۱۸ نوامبر به عنوان روز جهانی، فرصتی فراهم می‌کند تا دولت‌ها، سازمان‌های مدنی، مدارس و خانواده‌ها درباره این موضوع حساس گفت‌وگو کنند و اقدامات پیشگیرانه را تقویت نمایند. 

اهداف اصلی

افزایش آگاهی عمومی درباره اشکال مختلف سوء‌استفاده از کودکان.  

ترویج فرهنگ پیشگیری از طریق آموزش در مدارس و خانواده‌ها.  

تقویت قوانین و سیاست‌ها برای حمایت از کودکان و مجازات عاملان خشونت.  

ایجاد فضایی امن در محیط‌های دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی.  

تشویق کودکان به بیان تجربه‌ها و حمایت از قربانیان برای بازگشت به زندگی سالم. 

اشکال سوء‌استفاده

استثمار جنسی تجاری (مانند قاچاق و بهره‌کشی).  

خشونت جنسی در محیط‌های خانوادگی یا آموزشی.  

سوء‌استفاده آنلاین از طریق تصاویر یا ارتباطات مجازی.  

بی‌توجهی و غفلت که زمینه‌ساز آسیب‌های روانی و اجتماعی می‌شود. 

شعار و پیام

پیام اصلی این روز:  

«کودکان حق دارند در امنیت و کرامت رشد کنند.»  

این روز یادآور می‌شود که سکوت در برابر خشونت، به معنای تداوم چرخه آسیب است. 

مسئولیت مشترک

دولت‌ها باید قوانین سختگیرانه و سازوکارهای حمایتی ایجاد کنند.  

مدارس و معلمان نقش کلیدی در آموزش و پیشگیری دارند.  

خانواده‌ها باید محیطی امن و گفت‌وگو محور برای کودکان فراهم کنند.  

رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی باید مسئولانه عمل کنند و از انتشار محتوای آسیب‌زا جلوگیری نمایند.

