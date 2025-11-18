۱۸ تا ۲۴ نوامبر هفته آگاهی از آنتی‌ بیوتیک‌ است

مقدمه

هفته جهانی آگاهی از آنتی‌بیوتیک‌ها یا World Antimicrobial Awareness Week (WAAW) به ابتکار سازمان جهانی بهداشت (WHO) و با همکاری سازمان جهانی غذا و کشاورزی (FAO) و سازمان جهانی سلامت حیوانات (WOAH) برگزار می‌شود. این هفته فرصتی است برای یادآوری اینکه مصرف بی‌رویه و خودسرانه آنتی‌بیوتیک‌ها می‌تواند منجر به مقاومت میکروبی شود؛ مشکلی که امروزه به عنوان یکی از ۱۰ تهدید اصلی سلامت جهانی شناخته می‌شود.

اهداف اصلی هفته

افزایش آگاهی عمومی درباره خطرات مقاومت میکروبی.

ترویج مصرف منطقی داروها؛ یعنی تجویز درست، دوز مناسب و دوره درمان کامل.

جلب حمایت سیاسی و اجتماعی برای مقابله با بحران مقاومت دارویی.

تأکید بر رویکرد "یک سلامت" (One Health) که سلامت انسان، حیوان و محیط زیست را به هم پیوند می‌دهد.

مقاومت ضدمیکروبی چیست؟

مقاومت ضدمیکروبی زمانی رخ می‌دهد که میکروب‌ها (باکتری‌ها، ویروس‌ها، قارچ‌ها و انگل‌ها) در برابر داروهای طراحی‌شده برای نابودی آن‌ها مقاوم شوند. نتیجه این مقاومت:

درمان‌های رایج دیگر کارایی ندارند.

بیماری‌ها طولانی‌تر و شدیدتر می‌شوند.

خطر مرگ و میر افزایش می‌یابد.

هزینه‌های درمانی و فشار بر نظام سلامت بیشتر می‌شود.

شعارهای سال‌های اخیر

۲۰۲۴: «آموزش. حمایت. همین حالا اقدام کنید»

۲۰۲۵: «اکنون اقدام کنیم: از حال محافظت کنیم، آینده را تضمین کنیم»

این شعارها نشان می‌دهند که اقدام فوری و هماهنگ جهانی برای حفظ اثربخشی آنتی‌بیوتیک‌ها ضروری است.

اهمیت برای ایران و جهان

در ایران نیز این هفته با برنامه‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی برگزار می‌شود. تأکید اصلی بر پرهیز از مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک‌ها و تقویت فرهنگ عمومی در زمینه بهداشت است. در سطح جهانی، این هفته یادآور می‌شود که مقاومت میکروبی نه‌تنها سلامت انسان، بلکه امنیت غذایی و توسعه پایدار را نیز تهدید می‌کند.

