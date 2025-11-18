قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۴ +جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز سه شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: سه شنبه ۲۷ آبان
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
110,513,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
109,103,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
147,405,000
|
طلای دست دوم
|
109,078,380
|
آبشده کمتر از کیلو
|
478,970,000
|
مثقال طلا
|
478,540,000
|
انس طلا
|
4,023.49
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,153,400,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,096,000,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
597,400,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
340,700,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
167,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,093,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
545,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
275,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
83,600,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
21,850,000
|
حباب نیم سکه
|
63,500,000
|
حباب ربع سکه
|
72,820,000
|
حباب سکه گرمی
|
35,540,000