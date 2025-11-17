آب بنوشید تا سرتان آرام بگیرد!

در یک مطالعه روی ۱۰۲ فرد، مصرف روزانه حدود ۱.۵ لیتر آب اضافی باعث کاهش قابل‌توجه علائم میگرن شد؛ نزدیک به نیمی از شرکت‌کنندگان کاهش شدت یا دفعات سردرد را گزارش دادند.

اگرچه همه تحقیقات نتایج یکسانی نداشته‌اند، اما متخصصان معتقدند حفظ تعادل آب بدن، راهی ساده و مؤثر برای پیشگیری از سردردهای روزمره است. پس شاید راه‌حل قبل از دارو، فقط یک لیوان آب باشد!

