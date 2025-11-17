خبرگزاری کار ایران
آب بنوشید تا سرتان آرام بگیرد!
بیش از نیمی از وزن بدن انسان را آب تشکیل می‌دهد و کمبود آن می‌تواند باعث مشکلاتی مانند سردرد و میگرن شود. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که سردرد یکی از شایع‌ترین علائم کم‌آبی بدن است.

در یک مطالعه روی ۱۰۲ فرد، مصرف روزانه حدود ۱.۵ لیتر آب اضافی باعث کاهش قابل‌توجه علائم میگرن شد؛ نزدیک به نیمی از شرکت‌کنندگان کاهش شدت یا دفعات سردرد را گزارش دادند.

اگرچه همه تحقیقات نتایج یکسانی نداشته‌اند، اما متخصصان معتقدند حفظ تعادل آب بدن، راهی ساده و مؤثر برای پیشگیری از سردردهای روزمره است. پس شاید راه‌حل قبل از دارو، فقط یک لیوان آب باشد!

 

منبع خبرگزاری دانشجو
