هواوی با سهم عظیم ۶۸٫۹ درصد بازار، در سه‌ماهه‌ی سوم ۲۰۲۵ در بازار گوشی‌های تاشو چین تاج‌گذاری کرد. این برند چینی در رقابت با سایر تولیدکنندگان، جایگاه نخست را از آن خود کرده است. پس از هواوی، آنر با ۱۱٫۲ درصد و ویوو با ۵ درصد رتبه‌های دوم و سوم را در اختیار دارند.

بر اساس گزارش IDC، سامسونگ با معرفی گلکسی زد فولد ۷، به جمع پنج برند برتر چین بازگشته و رتبه پنجم را با ۴٫۳ درصد سهم بازار کسب کرده است. این بازگشت نشان‌دهنده پیشرفتی مهم برای سامسونگ پس از حضور نیافتن در فهرست برترین‌ها در فصل گذشته است.

