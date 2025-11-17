۱۷ نوامبر روز جهانی یاد بود قربانیان تصادفات جادهای است
۱۷ نوامبر روز جهانی یادبود قربانیان تصادفات جادهای است؛ روزی برای ادای احترام به جانباختگان، حمایت از خانوادههای داغدار و تأکید بر ضرورت اقدام جهانی برای ایمنی جادهها.
تاریخچه و رسمیت روز
آغاز: این روز نخستین بار در سال ۱۹۹۳ توسط سازمان خیریه بریتانیایی RoadPeace پایهگذاری شد.
تأیید جهانی: در سال ۲۰۰۵، سازمان ملل متحد آن را به عنوان روز جهانی رسمی تصویب کرد تا هر سال در سومین یکشنبه نوامبر گرامی داشته شود.
هدف: ایجاد بستری برای یادآوری قربانیان، حمایت از خانوادهها و مطالبه اقدام جدی برای کاهش تلفات جادهای.
ابعاد بحران جهانی
آمار تکاندهنده: سالانه بیش از ۱.۳۵ میلیون نفر در جهان بر اثر تصادفات جادهای جان خود را از دست میدهند.
گروههای آسیبپذیر: کودکان، جوانان، عابران پیاده، دوچرخهسواران و موتورسواران بیشترین قربانیان هستند.
سن بحرانی: تصادفات جادهای اکنون علت اصلی مرگ افراد ۵ تا ۲۹ ساله در جهان است.
شعار و اهداف ۲۰۲۵
شعار جهانی: «یادآوری. حمایت. اقدام.» (Remember. Support. Act.)
اهداف کلیدی:
یادآوری و ادای احترام به قربانیان
حمایت روانی و اجتماعی از خانوادههای داغدار
مطالبه سیاستهای ایمنی جادهای و اجرای قوانین سختگیرانهتر
ارتقای فرهنگ رانندگی مسئولانه و کاهش سرعتهای خطرناک