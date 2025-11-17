تاریخچه و رسمیت روز

آغاز: این روز نخستین بار در سال ۱۹۹۳ توسط سازمان خیریه بریتانیایی RoadPeace پایه‌گذاری شد.

تأیید جهانی: در سال ۲۰۰۵، سازمان ملل متحد آن را به عنوان روز جهانی رسمی تصویب کرد تا هر سال در سومین یکشنبه نوامبر گرامی داشته شود.

هدف: ایجاد بستری برای یادآوری قربانیان، حمایت از خانواده‌ها و مطالبه اقدام جدی برای کاهش تلفات جاده‌ای.

ابعاد بحران جهانی

آمار تکان‌دهنده: سالانه بیش از ۱.۳۵ میلیون نفر در جهان بر اثر تصادفات جاده‌ای جان خود را از دست می‌دهند.

گروه‌های آسیب‌پذیر: کودکان، جوانان، عابران پیاده، دوچرخه‌سواران و موتورسواران بیشترین قربانیان هستند.

سن بحرانی: تصادفات جاده‌ای اکنون علت اصلی مرگ افراد ۵ تا ۲۹ ساله در جهان است.

شعار و اهداف ۲۰۲۵

شعار جهانی: «یادآوری. حمایت. اقدام.» (Remember. Support. Act.)

اهداف کلیدی:

یادآوری و ادای احترام به قربانیان

حمایت روانی و اجتماعی از خانواده‌های داغدار

مطالبه سیاست‌های ایمنی جاده‌ای و اجرای قوانین سختگیرانه‌تر

ارتقای فرهنگ رانندگی مسئولانه و کاهش سرعت‌های خطرناک

انتهای پیام/