خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۱۷ نوامبر روز جهانی یاد بود قربانیان تصادفات جاده‌ای است

۱۷ نوامبر روز جهانی یاد بود قربانیان تصادفات جاده‌ای است
کد خبر : 1715111
لینک کوتاه کپی شد.

۱۷ نوامبر روز جهانی یادبود قربانیان تصادفات جاده‌ای است؛ روزی برای ادای احترام به جان‌باختگان، حمایت از خانواده‌های داغدار و تأکید بر ضرورت اقدام جهانی برای ایمنی جاده‌ها.

تاریخچه و رسمیت روز

آغاز: این روز نخستین بار در سال ۱۹۹۳ توسط سازمان خیریه بریتانیایی RoadPeace پایه‌گذاری شد.  

تأیید جهانی: در سال ۲۰۰۵، سازمان ملل متحد آن را به عنوان روز جهانی رسمی تصویب کرد تا هر سال در سومین یکشنبه نوامبر گرامی داشته شود.  

هدف: ایجاد بستری برای یادآوری قربانیان، حمایت از خانواده‌ها و مطالبه اقدام جدی برای کاهش تلفات جاده‌ای. 

ابعاد بحران جهانی

آمار تکان‌دهنده: سالانه بیش از ۱.۳۵ میلیون نفر در جهان بر اثر تصادفات جاده‌ای جان خود را از دست می‌دهند.  

گروه‌های آسیب‌پذیر: کودکان، جوانان، عابران پیاده، دوچرخه‌سواران و موتورسواران بیشترین قربانیان هستند.  

سن بحرانی: تصادفات جاده‌ای اکنون علت اصلی مرگ افراد ۵ تا ۲۹ ساله در جهان است. 

شعار و اهداف ۲۰۲۵

شعار جهانی: «یادآوری. حمایت. اقدام.» (Remember. Support. Act.)  

اهداف کلیدی:  

یادآوری و ادای احترام به قربانیان  

حمایت روانی و اجتماعی از خانواده‌های داغدار  

مطالبه سیاست‌های ایمنی جاده‌ای و اجرای قوانین سختگیرانه‌تر  

ارتقای فرهنگ رانندگی مسئولانه و کاهش سرعت‌های خطرناک

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ