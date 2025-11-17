خبرگزاری کار ایران
۱۷ نوامبر روز جهانی دانشجو است

۱۷ نوامبر روز جهانی دانشجو است
۱۷ نوامبر روز جهانی دانشجو است؛ روزی که یادآور شجاعت، مقاومت و نقش بی‌بدیل دانشجویان در تاریخ و آینده جوامع است. این روز نه تنها جشن دانش و یادگیری، بلکه بزرگداشت فداکاری دانشجویانی است که در برابر ظلم ایستادند.

تاریخچه روز جهانی دانشجو

آغاز در پراگ ۱۹۳۹: در ۱۷ نوامبر ۱۹۳9، پس از کشته شدن دانشجوی پزشکی چک، «یان اوپلتال»، دانشجویان دانشگاه پراگ علیه اشغال نازی‌ها تظاهرات کردند.  

سرکوب خونین: نازی‌ها در واکنش، ۹ رهبر دانشجویی را بدون محاکمه اعدام کردند و بیش از ۱۲۰۰ دانشجو را به اردوگاه‌های کار اجباری فرستادند؛ بسیاری هرگز بازنگشتند.  

بستن دانشگاه‌ها: تمامی دانشگاه‌های چکسلواکی تعطیل شدند و این واقعه به نماد مقاومت دانشجویی در برابر استبداد تبدیل شد. 

اهمیت و پیام امروز

یادآوری حقوق دانشجویان: این روز به ما یادآوری می‌کند که حق آموزش و آزادی بیان باید همیشه پاس داشته شود.  

نماد اتحاد جوانان: دانشجویان در سراسر جهان نیرویی برای تغییر اجتماعی، عدالت و پیشرفت هستند.  

پیوند تاریخی: جالب است که در ۱۷ نوامبر ۱۹۸۹ نیز «انقلاب مخملی» در چکسلواکی آغاز شد؛ حرکتی که باز هم دانشجویان در خط مقدم آن بودند. 

اهداف و شعارها

تجلیل از دانشجویان: روز جهانی دانشجو فرصتی است برای قدردانی از تلاش‌ها، آرمان‌ها و خلاقیت دانشجویان.  

شعارهای رایج: «دانشجویان صدای آینده‌اند» یا «دانش، آزادی و عدالت» از جمله شعارهایی هستند که در این روز تکرار می‌شوند.  

تمرکز جهانی: در سال‌های اخیر، این روز بیشتر به عنوان جشن تنوع فرهنگی و بین‌المللی بودن جامعه دانشجویی شناخته می‌شود. 

