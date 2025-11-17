۱۷ نوامبر روز جهانی زایمان زودرس است

تاریخچه و اهمیت روز جهانی زایمان زودرس

آغاز رسمی: این روز نخستین بار در سال ۲۰۰۸ توسط بنیاد اروپایی مراقبت از نوزادان (EFCNI) و گروهی از سازمان‌های والدین معرفی شد و به سرعت به جنبشی جهانی تبدیل شد.

ثبت در تقویم جهانی: در سال ۲۰۲۵، مجمع جهانی بهداشت (WHA) این روز را به تقویم رسمی سازمان جهانی بهداشت افزود تا اهمیت آن در سلامت کودک و بقای نوزادان برجسته شود.

نماد رنگی: رنگ بنفش به عنوان نماد آگاهی از زایمان زودرس شناخته می‌شود و بناهای مهم در کشورهای مختلف در این روز به رنگ بنفش روشن می‌شوند.

زایمان زودرس چیست؟

تعریف: تولد پیش از هفته ۳۷ بارداری را زایمان زودرس یا Preterm Birth می‌نامند.

آمار جهانی: حدود یک نوزاد از هر ۱۰ نوزاد در جهان زودتر از موعد به دنیا می‌آید.

پیامدها: نوزادان نارس ممکن است با مشکلات تنفسی، قلبی، بینایی و رشد مواجه شوند و نیازمند مراقبت‌های ویژه در بخش‌های NICU (مراقبت ویژه نوزادان) هستند.

شعار و اهداف روز جهانی

شعار جهانی ۲۰۲۵: «به نوزادان نارس شروعی قوی بدهیم برای آینده‌ای روشن».

اهداف اصلی:

افزایش آگاهی عمومی درباره خطرات و پیامدهای زایمان زودرس

ارتقای کیفیت مراقبت‌های بارداری و پس از تولد

حمایت روانی و اجتماعی از خانواده‌های دارای نوزاد نارس

کاهش نابرابری در دسترسی به خدمات درمانی مادران و نوزادان

