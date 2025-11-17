۱۷ نوامبر روز جهانی زایمان زودرس است
۱۷ نوامبر روز جهانی زایمان زودرس است؛ روزی برای آگاهی، همدلی و اقدام جهانی در حمایت از نوزادانی که پیش از موعد به دنیا میآیند. این روز با شعارهایی چون «آغازهای سالم، آیندههای امیدوار» یادآور میشود که هر نوزاد شایسته بهترین شروع زندگی است.
تاریخچه و اهمیت روز جهانی زایمان زودرس
آغاز رسمی: این روز نخستین بار در سال ۲۰۰۸ توسط بنیاد اروپایی مراقبت از نوزادان (EFCNI) و گروهی از سازمانهای والدین معرفی شد و به سرعت به جنبشی جهانی تبدیل شد.
ثبت در تقویم جهانی: در سال ۲۰۲۵، مجمع جهانی بهداشت (WHA) این روز را به تقویم رسمی سازمان جهانی بهداشت افزود تا اهمیت آن در سلامت کودک و بقای نوزادان برجسته شود.
نماد رنگی: رنگ بنفش به عنوان نماد آگاهی از زایمان زودرس شناخته میشود و بناهای مهم در کشورهای مختلف در این روز به رنگ بنفش روشن میشوند.
زایمان زودرس چیست؟
تعریف: تولد پیش از هفته ۳۷ بارداری را زایمان زودرس یا Preterm Birth مینامند.
آمار جهانی: حدود یک نوزاد از هر ۱۰ نوزاد در جهان زودتر از موعد به دنیا میآید.
پیامدها: نوزادان نارس ممکن است با مشکلات تنفسی، قلبی، بینایی و رشد مواجه شوند و نیازمند مراقبتهای ویژه در بخشهای NICU (مراقبت ویژه نوزادان) هستند.
شعار و اهداف روز جهانی
شعار جهانی ۲۰۲۵: «به نوزادان نارس شروعی قوی بدهیم برای آیندهای روشن».
اهداف اصلی:
افزایش آگاهی عمومی درباره خطرات و پیامدهای زایمان زودرس
ارتقای کیفیت مراقبتهای بارداری و پس از تولد
حمایت روانی و اجتماعی از خانوادههای دارای نوزاد نارس
کاهش نابرابری در دسترسی به خدمات درمانی مادران و نوزادان