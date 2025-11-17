خبرگزاری کار ایران
قیمت دلار و یورو امروز دوشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۴ + جدول

کد خبر : 1715052
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز دوشنبه ۲۶ آبان را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:دوشنبه ۲۶ آبان

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

733,521

دلار (بازار آزاد)

1,118,200

یورو (صرافی بانک ملی)

852,232

یورو (بازار آزاد)

1,304,200

درهم امارات

305,490

پوند انگلیس

1,477,900

لیر ترکیه

26,400

فرانک سوئیس

1,412,700

یوان چین

158,100

ین ژاپن

726,190

وون کره جنوبی

771

دلار کانادا

800,200

دلار استرالیا

733,000

دلار نیوزیلند

637,000

دلار سنگاپور

864,800

روپیه هند

12,660

روپیه پاکستان

4,001

دینار عراق

857

پوند سوریه

101

افغانی

17,370

کرون دانمارک

174,600

کرون سوئد

118,800

کرون نروژ

111,300

ریال عربستان

299,560

ریال قطر

308,400

ریال عمان

2,914,400

دینار کویت

3,664,400

دینار بحرین

2,976,300

رینگیت مالزی

271,700

بات تایلند

34,560

دلار هنگ کنگ

144,300

روبل روسیه

13,810

منات آذربایجان

660,000

درام ارمنستان

2,940

لاری گرجستان

415,000

سوم قرقیزستان

12,830

سامانی تاجیکستان

122,100

منات ترکمنستان

320,900
انتهای پیام/
