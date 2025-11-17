قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۴ +جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز دوشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: دوشنبه ۲۶ آبان
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
111,861,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
110,156,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
148,858,000
|
طلای دست دوم
|
110,123,940
|
آبشده کمتر از کیلو
|
483,590,000
|
مثقال طلا
|
483,530,000
|
انس طلا
|
4,074.76
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,159,600,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,103,200,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
602,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
343,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
168,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,100,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
545,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
275,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
74,260,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
18,160,000
|
حباب نیم سکه
|
58,630,000
|
حباب ربع سکه
|
69,440,000
|
حباب سکه گرمی
|
35,500,000