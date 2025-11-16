عدس در برابر لوبیا؛ کدام یک برای سلامتی بهتر است؟

در نگاه نخست، هر دو مغذی، کم‌چرب و سرشار از پروتئین و فیبر گیاهی هستند، اما با بررسی دقیق‌تر، تفاوت‌های ظریف مشخص می‌شوند. عدس و لوبیا منابع غذایی بسیار مغذی هستند که فواید سلامتی زیادی دارند و متنوع هستند.نسبت به لوبیا کمی پروتئین بیشتری دارد و پخت و هضم آن آسان است، بنابراین گزینه‌ای عالی، به ویژه برای تأمین پروتئین گیاهی است. با این حال، میزان پروتئینبسته به نوع آن کمی متفاوت است و معمولاً بین ۶ تا ۹ گرم متغیر است، طوری که سویا و لوبیای سفید در حد بالاتر این بازه قرار دارند.

عدس ممکن است برای معده راحت‌تر باشد

در زمینه سلامت روده، عدس راحت‌تر هضم می‌شود، در حالی که لوبیا فیبر قابل‌تخمیر بیشتری دارد. فیبر قابل‌تخمیر به‌عنوان پری‌بیوتیک عمل می‌کند، یعنی غذای باکتری‌های مفید روده شما را فراهم می‌کند و به حفظ تعادل میکروبیوم کمک می‌کند.

از سوی دیگر، عدس برای افرادی که با خوردن لوبیا دچار نفخ می‌شوند، ملایم‌تر است و گزینه خوبی برای شروع افزایش مصرف فیبر است.

عدس ممکن است برای سلامت قلب کمی بهتر باشد

عدس و لوبیا هر دو به دلیل فیبر بالا، پتاسیم و کم‌چرب بودن، از سلامت قلب حمایت می‌کنند. اما در سلامت قلب عدس کمی بهتر از لوبیا عمل می‌کند، به دلیل فیبر محلول، پتاسیم و محتوای کم سدیم و چربی آن.

فیبر محلول کلسترول را طی هضم به خود متصل کرده و به دفع آن از بدن کمک می‌کند. پتاسیم به شل شدن رگ‌های خونی و دفع سدیم اضافه کمک می‌کند، کاری که می‌تواند فشار خون را کاهش دهد.

همچنین تحقیقات نشان داده که مصرف منظم عدس کلسترول و فشار خون را کاهش داده و خطر بیماری قلبی و دیابت نوع ۲ را کم می‌کند.

هر دو برای انرژی و کنترل قند خون مفید هستند

از آنجا که عدس و لوبیا سرشار از کربوهیدرات‌های پیچیده و پروتئین هستند، انرژی پایدار بدون افزایش و افت ناگهانی قند خون فراهم می‌کنند، برخلاف کربوهیدرات‌های تصفیه‌شده مانند نان سفید یا پاستا.

ترکیب پروتئین، فیبر و کربوهیدرات‌های پیچیده همچنین هضم را کُند کرده و به تنظیم قند خون کمک می‌کند. سطح پایدار قند خون به انرژی ثابت‌تر و کاهش گرسنگی بین وعده‌ها منجر می‌شود.

عدس ممکن است کمی سریع‌تر هضم شود، در حالی که فیبر اضافه لوبیا موجب احساس سیری طولانی‌تر می‌شود. به هر حال، هر دو گزینه‌های عالی برای حفظ انرژی در طول روز یا قبل از ورزش هستند.