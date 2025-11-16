معاون وزیر بهداشت: اکثر مغزهای فراری ایران بچه پولدارند
درحالی که بسیاری از مسئولین، مسائل مالی را برای فرار مغزها بهانه میکنند معاون تحقیقات وزارت بهداشت میگوید که اکثر مغزهای فراری ایران بچه پولدار هستند.
شاهین آخوندزاده، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، در خصوص مهاجرت نخبگان گفت: فکر نکنید که نخبگان و فارغالتحصیلان دانشگاههای دولتی ما به دلیل مسائل مالی مهاجرت میکنند. در حال حاضر اکثر قبولیهای رشتههای خوب در دانشگاههای دولتی به اصطلاح عامیانه، بچهپولدار هستند.
وی در خصوص دلیل قبولی پولدارها در رشتههای خوب دولتی توضیح داد: والدین این افراد میلیاردی هزینه میکنند تا رتبه فرزندشان زیر ۱۰۰ شود و در رشته پزشکی درس بخواند. این دانشجویان در مدارس خاص درس خواندهاند.
آخوندزاده تاکید کرد: در حال حاضر در آموزش و پرورش شیوه به این شکل است که یا پول داری و در مدرسه خوب درس میخوانی، یا اگر نداری، محروم هستی! در گذشته اینگونه نبود؛ در زمان ما از محرومترین مناطق کشور، فرزندهای دامدار و کشاورز و... در رشتههای پزشکی دانشگاههای دولتی قبول میشدند.
معاون تحقیقات وزارت بهداشت درباره شرط قبولی در کنکور گفت: امروز برای قبولی در رشتههای پزشکی دولتی باید در مدرسه غیرانتفاعی درس خواند و ۳۰۰ میلیون تومان پرداخت کرد؛ همچنین باید برای هر کلاس هم ساعتی ۶ میلیون تومان پرداخت کرد تا رتبه زیر ۱۰۰ شود.
آخوندزاده با اشاره بر اینکه عدم عدالت آموزشی خطرناک است، گفت: من یکبار در سال ۱۳۹۷ در دیدار با مقام معظم رهبری اعلام کردم که این موضوع که قبولیهای رشتههای خوب فقط بچهپولدارها باشند، خیلی خطرناک است.زیرا در مواقع بحرانی مانند جنگ، این افراد کمتر پای کار میآیند. آن زمانی که پزشک و پرستار و... در جنگ پای کار بودند، بچهکشاورز بودند؛ افراد مرفه کمتر اهل تحمل سختی هستند.
وی درباره دلیل مهاجرت مغزهای پولدار ایران گفت: زمانی که این بچهپولدارها فارغالتحصیل میشوند، مشکل مالی ندارند. چرا به خارج از کشور مهاجرت میکنند؟ زیرا این افراد نگاه میکنند که در ایران از نظر پیشرفت علمی نمیتوانند رشد کنند. یعنی حساب و کتاب میکنند و میبینند که اگر در ایران بمانند، ممکن است ۲۰ سال بعد رئیس دانشگاه نشوند؛ اما اگر بروند در دانشگاهی در خارج از کشور تحصیل کنند، میتوانند رئیس دانشکده پزشکی شوند.
وی تاکید کرد: من از سال ۱۳۸۴ تا به امروز استاد تمام دانشگاه هستم و در دانشگاه تهران دقیقاً با همین افراد سر و کار دارم. بهخوبی دغدغههایشان را میشناسم. ما تا به نخبگان کشور سهم ندهیم و به آنها سبد ندهیم که من معتقدم باید ۲۰ درصد سبد مدیریت کشور برای نخبگان کشور باشد، نمیتوانیم مهاجرت آنها را کاهش دهیم.
آخوندزاده در آخر گفت: اگر سهم مدیریتی به نخبگان کشور بدهیم، مهاجرت درصد قابل توجهی کاهش پیدا میکند. ما این کار را هیچوقت نکردیم.