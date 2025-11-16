خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کاهش حس بویایی نشانه ابتلا به کدام بیماری است؟

کاهش حس بویایی نشانه ابتلا به کدام بیماری است؟
کد خبر : 1714824
لینک کوتاه کپی شد.

مطالعه‌ای که توسط محققان دانشگاه ایالتی میشیگان انجام شده است نشان می‌دهد که کاهش حس بویایی در افراد مسن ممکن است نشانه اولیه بیماری عروق کرونر قلب باشد.

محققان داده‌های بیش از ۵۰۰۰ شرکت‌کننده در مطالعه «خطر تصلب شرایین در جوامع» را که بر خطر قلبی عروقی تمرکز دارد، تجزیه و تحلیل کردند.

آنها دریافتند که افراد مسن با کاهش حس بویایی، دو برابر بیشتر از افرادی که توانایی تشخیص بو‌ها را حفظ کرده‌اند، در معرض حملات قلبی قرار دارند. این ارتباط در چند سال اول پس از شروع از دست دادن حس بویایی بیشتر مشهود بود.

محققان توضیح دادند که کاهش حس بویایی ممکن است نتیجه فرآیند‌های التهابی و عروقی زمینه‌ای باشد که بر مسیر‌های عصبی و پوشش رگ‌های خونی تأثیر می‌گذارند.

آنها توصیه کردند که کاهش ناگهانی حس بویایی نباید یک تغییر طبیعی مرتبط با سن تلقی شود، بلکه نشانه‌ای است که نیاز به معاینه جامع قلب و عروق را ایجاب می‌کند.

 

منبع عصرایران
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ