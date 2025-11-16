کاهش حس بویایی نشانه ابتلا به کدام بیماری است؟
مطالعهای که توسط محققان دانشگاه ایالتی میشیگان انجام شده است نشان میدهد که کاهش حس بویایی در افراد مسن ممکن است نشانه اولیه بیماری عروق کرونر قلب باشد.
محققان دادههای بیش از ۵۰۰۰ شرکتکننده در مطالعه «خطر تصلب شرایین در جوامع» را که بر خطر قلبی عروقی تمرکز دارد، تجزیه و تحلیل کردند.
آنها دریافتند که افراد مسن با کاهش حس بویایی، دو برابر بیشتر از افرادی که توانایی تشخیص بوها را حفظ کردهاند، در معرض حملات قلبی قرار دارند. این ارتباط در چند سال اول پس از شروع از دست دادن حس بویایی بیشتر مشهود بود.
محققان توضیح دادند که کاهش حس بویایی ممکن است نتیجه فرآیندهای التهابی و عروقی زمینهای باشد که بر مسیرهای عصبی و پوشش رگهای خونی تأثیر میگذارند.
آنها توصیه کردند که کاهش ناگهانی حس بویایی نباید یک تغییر طبیعی مرتبط با سن تلقی شود، بلکه نشانهای است که نیاز به معاینه جامع قلب و عروق را ایجاب میکند.