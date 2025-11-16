آتش سوزی در شرق تهران+ فیلم
سخنگوی سازمان آتش نشانی گفت: دود غلیظ در مرکز شهر تهران باعث توجه شهروندان شد؛ آتشسوزی در یک ساختمان 5 طبقه در حال ساخت در خیابان نامجو رخ داد و عملیات مهار آتش توسط آتشنشانان ادامه دارد.
جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران اعلام کرد: دود غلیظی که دقایقی قبل در محدوده مرکز شهر مشاهده شد، ناشی از آتشسوزی در طبقه اول یک ساختمان 5 طبقه در حال ساخت واقع در خیابان نامجو بوده است. آتشنشانان هماکنون در محل حضور دارند و عملیات اطفای حریق ادامه دارد.
وی افزود: خوشبختانه تا این لحظه هیچ مورد مصدومی گزارش نشده است و نیروهای عملیاتی تلاش میکنند حریق را به طور کامل مهار کنند و از گسترش آن به طبقات دیگر جلوگیری شود.