خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آتش سوزی در شرق تهران+ فیلم

آتش سوزی در شرق تهران+ فیلم
کد خبر : 1714672
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی گفت: دود غلیظ در مرکز شهر تهران باعث توجه شهروندان شد؛ آتش‌سوزی در یک ساختمان 5 طبقه در حال ساخت در خیابان نامجو رخ داد و عملیات مهار آتش توسط آتش‌نشانان ادامه دارد.

 جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران اعلام کرد: دود غلیظی که دقایقی قبل در محدوده مرکز شهر مشاهده شد، ناشی از آتش‌سوزی در طبقه اول یک ساختمان 5 طبقه در حال ساخت واقع در خیابان نامجو بوده است. آتش‌نشانان هم‌اکنون در محل حضور دارند و عملیات اطفای حریق ادامه دارد.

وی افزود: خوشبختانه تا این لحظه هیچ مورد مصدومی گزارش نشده است و نیروهای عملیاتی تلاش می‌کنند حریق را به طور کامل مهار کنند و از گسترش آن به طبقات دیگر جلوگیری شود.

منبع رکنا
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ