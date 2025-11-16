خبرگزاری کار ایران
حراج سه نقاشی از باب راس برای نجات تلویزیون آمریکا + عکس

حراج سه نقاشی از باب راس برای نجات تلویزیون آمریکا + عکس
سه نقاشی از باب راس، نقاش مشهور تلویزیون آمریکا، روز سه‌شنبه ۱۱ نوامبر در یک حراجی به قیمت بیش از ۶۰۰ هزار دلار فروخته شد. در حراج زنده‌ای که در بنهامز لس‌آنجلس برگزار شد، بوم نقاشی منظره‌ی آرام از برف با نام «صلح زمستان» با قیمت ۳۱۸ هزار دلار به یک خریدار تلفنی واگذار شد. نقاشی دیگری از باب راس، منظره‌ی سرسبزی با عنوان «خانه در دره» که در سال ۱۹۹۳ کشیده شده بود، ۲۲۹ هزار و ۱۰۰ دلار فروش رفت. همچنین نقاشی سوم او با نام «کنار صخره» به قیمت ۱۱۴ هزار و ۸۰۰ دلار به فروش رسید. این حراجی در حمایت از شبکه‌های تلویزیون عمومی آمریکا برگزار شد؛ پس از آنکه به دنبال درخواست دولت ترامپ، کنگره ۱.۱ میلیارد دلار از بودجه تلویزیون عمومی آمریکا را حذف کرد.

