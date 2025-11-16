قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۴ +جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: یکشنبه ۲۵ آبان
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
111,220,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
109,737,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
148,273,000
|
طلای دست دوم
|
109,836,920
|
آبشده کمتر از کیلو
|
482,360,000
|
مثقال طلا
|
482,190,000
|
انس طلا
|
4,079.58
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,163,400,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,110,600,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
606,900,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
347,800,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
169,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,108,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
550,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
275,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
83,260,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
29,710,000
|
حباب نیم سکه
|
66,330,000
|
حباب ربع سکه
|
82,340,000
|
حباب سکه گرمی
|
36,760,000