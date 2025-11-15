برای امسال، موضوع بر «روز جهانی دیابت ۲۰۲۵: دیابت و محیط کار» متمرکز است که بر اهمیت سلامت در تمام مراحل زندگی، از جمله حوزه حرفه‌ای، تأکید می‌کند. اگرچه بسیاری از ما علائم کلاسیک دیابت مانند تشنگی بیش از حد، تکرر ادرار و کاهش وزن بی‌دلیل را می‌شناسیم، اما برخی از علائم نامحسوس‌تر هستند.

امسال، به ویژه در روز جهانی دیابت، بسیار مهم است که زنان این علائم وهشدارهای پنهان را درک کنند علائمی که ممکن است خوش‌خیم به نظر برسند یا به عنوان استرس، پیری یا نوسانات هورمونی نادیده گرفته شوند، اما می‌توانند نشانه شروع دیابت نوع ۲ (یا کنترل بدتر) باشند. از آنجا که زنان در طولعمر خود با خطرات و شرایط منحصر به فردی روبرو هستند(مانند بارداری، تغییرات هورمونی، سندرم تخمدان پلی‌کیستیک یا PCOS و تغییرات عروقی)، تشخیص علائم کمتر شناخته شده‌ای که اغلب به عنوان خستگی ساده یا استرس ساده نادیده گرفته می‌شوند، بسیار مهم است. برای بسیاری از زنان، این سیگنال‌های پنهان ممکن است به معنای هشدار اولیه دیابت نوع ۲ یا پیش‌دیابت قبل از بروز عوارض جدی‌تر باشد. چرا این علائم نیاز به توجه بیشتری دارند؟ زیرا تشخیص زودهنگام می‌تواند راه را برای غربالگری به موقع، تنظیم سبک زندگی و نتایج بهتر در درازمدت هموار کند. چرا زنان باید به دیابت بیشتر توجه کنند؟ علائمی مانند نوسانات هورمونی، دوره‌های بارداری (از جمله دیابت بارداری) و سندرم تخمدان پلی‌کیستیک (PCOS) همگی آسیب‌پذیری را افزایش می‌دهند. علاوه بر این، علائم مذکور می‌توانند به عنوان استرس‌های معمول زندگی مانند خستگی ناشی از کار و خانه، اختلال خواب یا نوسانات خلقی اشتباه تفسیر شوند، بنابراین تغییرات متابولیک اساسی تا زمانی که عوارض بروز نکنند، مورد توجه قرار نمی‌گیرند. سازمان جهانی بهداشت تأکید می‌کند که تشخیص زودهنگام، آسیب‌های طولانی‌مدت به قلب، اعصاب، کلیه‌ها و چشم‌ها را کاهش می‌دهد. با توجه به این نکته، زنان باید نسبت به علائم کمتر شناخته‌شده فراتر از فهرست «تشنگی» یا «ادرار کردن»، به ویژه آن‌هایی که بی‌سروصدا ظاهر می‌شوند، هوشیار باشند.

عفونت‌های مکرر واژن یا ادراری

زنانی که سطح گلوکز خون بالایی دارند، اغلب عفونت‌های قارچی مکرر یا عفونت‌های دستگاه ادراری (UTI) را تجربه می‌کنند. به گفته متخصصان سلامت زنان، میزان بالای قند، پاسخ ایمنی را تضعیف کرده و رشد میکروبی را ممکن می‌سازد. اگر عفونت‌ها علیرغم درمان، مرتبا عود کنند، ممکن است نشانه‌ای برای نیاز به بررسی متابولیسم قند باشد.

تغییرات پوستی

زنان ممکن است متوجه مشکلات پوستی به صورت لکه‌هایی از پوست تیره و مخملی در اطراف گردن، زیر بغل یا در چین‌های بدن شوند که به عنوان «آکانتوز نیگریکانس» شناخته می‌شود و می‌تواند نشان دهنده مقاومت به انسولین باشد. اما اینها مشکلات پوستی ساده‌ای نیستند. به طور مشابه، زخم‌ها، کبودی‌ها یا بریدگی‌های دیر بهبود یافته که مدت زیادی طول می‌کشند، می‌توانند به عدم تعادل اساسی گلوکز اشاره کنند. چنین تغییرات پوستی کمتر از تشنگی یا کاهش وزن آشکار هستند، اما قابل توجه هستند.

بی‌نظمی‌های قاعدگی و مشکلات باروری

برای زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک (که خود با مقاومت به انسولین مرتبط است)، الگوهایی مانند قاعدگی‌های نامنظم، موهای زائد، آکنه یا مشکلات باروری ممکن است نشانه‌ای از ابتلا به دیابت نوع ۲ باشد. از آنجا که سندرم تخمدان پلی‌کیستیک اغلب تشخیص را به تأخیر می‌اندازد، زنان این گروه باید انسولین و گلوکز را با دقت بیشتری کنترل کنند.

درد یا سفتی بدون دلیل مفاصل

درد مداوم مفاصل به خصوص در شانه‌ها، دست‌ها یا پاها همیشه به دلیل استرس نیست. اگرچه معمولا نادیده گرفته می‌شود، ممکن است نشانه تغییرات بافتی مرتبط با دیابت باشد. متخصصان مراقبت‌های بهداشتی خاطرنشان می‌کنند که درد و مشکلات مفاصل گاهی اوقات قبل از تشخیص رسمی دیابت رخ می‌دهد. زنانی که تمایل دارند دردهای مزمن مفاصل را به عنوان پیری یا استرس نادیده بگیرند، باید غربالگری متابولیک را در نظر بگیرند و با یک پزشک در این باره مشورت کنند.

خستگی زیاد، گیجی مغزی و تغییرات خلقی

بسیاری از زنان خستگی مداوم، مشکل در تمرکز یا احساس بی‌حوصلگی را در نتیجه برنامه‌های شلوغ و زندگی پرمشغله توصیف می‌کنند. اما این شرایط می‌تواند ناشی از مقاومت به انسولین و نوسانات گلوکز باشد. ناتوانی سلول‌ها در استفاده صحیح از گلوکز به معنای انرژی سلولی کمتر است که به صورت خستگی یا کندی شناختی ظاهر می‌شود. در صورتی که کسی بیشتر اوقات خستگی را تجربه می‌کند، باید با پزشک مشورت کند.

مشکلات پوست و ناخن

اگرچه کمتر به این موارد اشاره می‌شود، اما زنان ممکن است متوجه تغییراتی در ناخن‌ها (شکننده، ترک‌خورده)، نازک شدن مو یا خشکی پوست شوند. این موارد ممکن است به تغییرات ریز عروقی و عصبی ناشی از سطح بالای قند خون در طول زمان مرتبط باشند. زنانی که این موارد را صرفا به عنوان مشکلات زیبایی در نظر می‌گیرند، ممکن است در حال نادیده گرفتن ریشه متابولیکی باشند.

علائم قلبی و عروقی خاموش

زنانی که قند خون بالا دارند ممکن است علائم قلبی عروقی نامحسوس را تجربه کنند. به جای درد قفسه سینه معمولی، ناراحتی خفیف قفسه سینه، لرزش فک، بازو یا تپش قلب را در نظر بگیرید. از آنجا که علائم قلبی زنان اغلب به طور متفاوتی بروز می‌کنند، ممکن است آسیب‌های زمینه‌ای دیابت نادیده گرفته شوند. با این حال، تشخیص زودهنگام بسیار حیاتی است زیرا مداخله زودهنگام کلید درمان بهتر و کیفیت زندگی بهتر است.

منبع همشهری

انتهای پیام/