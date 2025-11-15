بارش شهابی در راه است؛ امکان رصد بیش از ۱۰۰ شهاب در ساعت

کاظم کوکرم سخنگوی کمیته آماتوری انجمن نجوم ایران، درباره بارش شهابی اسدی گفت: یکی از بارش‌های شهابی که در برخی سال‌ها به طوفانی از شهاب‌ها تبدیل شده، بارش شهابی اسدی است. نمونه معروف این رویداد در سال ۱۸۳۳ یعنی حدود دو قرن پیش رخ داد؛ همچنین در سال‌های ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ نیز با طوفانی از شهاب‌های بارش اسدی در اواخر آبان‌ماه مواجه شدیم.

سخنگوی کمیته آماتوری انجمن نجوم ایران با اشاره به اینکه شهاب‌های این بارش حاصل ذراتی هستند که از دنباله‌دار تمپل–تاتل جدا شده‌اند، افزود: این دنباله‌دار تقریباً هر ۳۳ سال یک‌بار به دور خورشید می‌چرخد و در مدار خود، هنگام نزدیک شدن به خورشید، ذرات غباری از آن جدا می‌شود و در مداری به دور خورشید شروع به گردش می‌کنند. این ذرات هنگام برخورد با جو زمین، شهاب‌های بارش اسدی را تشکیل می‌دهند. به گفته کوکرم، آخرین عبور دنباله‌دار تمپل–تاتل از نزدیکی خورشید در اسفند ۱۳۷۶ و اوایل سال ۱۳۷۷ رخ داده و از آن زمان تاکنون حدود ۲۷ سال گذشته است. به همین دلیل، این بارش شهابی در سال‌های اخیر بسیار ضعیف شده و زمین هر سال در اواخر آبان تنها با بخش‌های کم‌تراکم‌تری از ذرات باقی‌مانده در مدار این دنباله‌دار برخورد می‌کند.

بارش شهابی اسدی در روزهای ۲۵ و ۲۶ آبان

وی افزود: با وجود اینکه در بسیاری از پایگاه‌های خبری اشاره شده که بارش شهابی اسدی در ۲۵ و ۲۶ آبان‌ماه امسال به اوج خود می‌رسد، واقعیت این است که این اوج در بهترین شرایط به شکل ظهور حدود ۱۰ تا ۱۵ شهاب در هر ساعت اتفاق خواهد افتاد. منظور ما از بهترین شرایط یعنی نبود آلودگی نوری، نبود ابر و غبار، نبود نور ماه، افق کاملاً باز و قرار گرفتن کانون بارش در صورت فلکی اسد درست در بالای سر ناظر است.

کوکرم بیان کرد: از آنجا که فراهم شدن همه این شرایط از ابتدای شب تا بامداد معمولاً ممکن نیست، عملاً نمی‌توان انتظار دیدن بیش از حدود ۱۰ شهاب در ساعت را داشت. این در حالی است که در یک شب تاریک، به‌طور متوسط حتی بدون بارش شهابی نیز حدود ۵ تا ۶ شهاب در ساعت قابل مشاهده است. بنابراین، به اوج رسیدن بارش شهابی اسدی رویدادی نیست که از مردم دعوت کنیم برای تماشای آن برنامه‌ریزی کنند.

به گفته سخنگوی کمیته آماتوری انجمن نجوم ایران، این اوج می‌تواند برای عکاسان نجومی، منجمان آماتور و پژوهشگرانی که به‌صورت تخصصی بارش‌های شهابی را مطالعه می‌کنند، سوژه‌ای جذاب و قابل بررسی باشد، اما برای عموم مردم جذابیت مورد انتظار را نخواهد داشت.

بهترین بارش شهابی تا پایان سال ۱۴۰۴

کوکرم در ادامه درباره بهترین بارش شهابی باقی‌مانده تا پایان سال که مهمترین بارش در ۱۴۰۴ نیز محسوب می‌شود، گفت: جذاب‌ترین رویداد، بارش شهابی جوزایی است که در ۲۲ و ۲۳ آذرماه به اوج می‌رسد و از نظر شرایط رصدی نیز امسال بسیار مناسب است. از آنجا که تاریخ اوج بارش شهابی جوزایی با شنبه و یکشنبه در آذرماه مصادف است، علاقه‌مندان می‌توانند از پنج‌شنبه و جمعه قبل از اوج در مناطقی با آسمان تاریک برای دیدن این بارش شهابی مستقر شوند.

امکان رصد ۱۰۰ تا ۱۵۰ شهاب در بارش شهابی جوزایی

سخنگوی کمیته آماتوری انجمن نجوم ایران تصریح کرد: در زمان اوج بارش شهابی جوزایی طبق پیش‌بینی سازمان بین‌المللی شهاب (IMO) بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ شهاب در ساعت قابل مشاهده خواهد بود و با توجه به اینکه ماه نیز آن زمان در بامداد طلوع خواهد کرد، شرایط رصدی مطلوب خواهد بود. بنابراین مهم‌ترین بارش شهابی تا پایان سال، بارش شهابی جوزایی خواهد بود.

وی ادامه داد: پس از آن، بارش شهابی رُبعی در دی‌ماه رخ می‌دهد، اما اوج آن بارش نیز هم‌زمان با ماه تقریباً نزدیک به کامل رخ می‌دهد و به‌دلیل نور زیاد ماه، شانس مشاهده پرتعداد شهاب‌ها برای عموم علاقه‌مندان پایین می‌آید. از این رو، تنها بارش شهابی جذاب و قابل توجه برای عموم مردم تا پایان سال، همان بارش شهابی جوزایی است.

کوکرم در پایان تأکید کرد: ادعاهایی در برخی صفحات مجازی درباره «اوج‌گیری خارق‌العاده بارش شهابی اسدی» و «فرصت طلایی که تکرار نمی‌شود» منتشر می‌شود، از واقعیت به دور است و چنین تبلیغاتی از آنچه در طبیعت اتفاق می‌افتد فاصله دارد.

