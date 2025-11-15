قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۴ +جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: شنبه ۲۴ آبان
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
113,422,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
112,131,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
151,527,000
|
طلای دست دوم
|
112,130,740
|
آبشده کمتر از کیلو
|
492,400,000
|
مثقال طلا
|
491,880,000
|
انس طلا
|
4,079.58
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,183,600,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,123,700,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
617,700,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
359,900,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
170,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,118,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
560,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
285,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
72,400,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
18,350,000
|
حباب نیم سکه
|
58,930,000
|
حباب ربع سکه
|
84,340,000
|
حباب سکه گرمی
|
31,990,000