بیماری لثه خطر سکته مغزی را افزایش می دهد
اگر به دلیل دیگری برای مسواک زدن و نخ دندان کشیدن نیاز دارید، این دلیل را به خاطر داشته باشید: تحقیقات نشان میدهد که سالم نگه داشتن دهان میتواند از مغز و قلب نیز محافظت کند.
دو مطالعه جدید منتشر شده، بیماری لثه و پوسیدگی دندان را با خطر بیشتر سکته مغزی و آسیب مغزی مرتبط دانست.
در مطالعه اول، بزرگسالان مبتلا به بیماری لثه بیشتر احتمال داشت که دچار تغییرات ماده سفید در مغز خود شوند.
دکتر «سوویک سن»، نویسنده مطالعه و استاد مغز و اعصاب در دانشگاه کارولینای جنوبی، گفت: «بیماری لثه با احتمال بیشتر التهاب مرتبط است و التهاب با تصلب شرایین و همچنین سخت شدن رگهای خونی کوچک مرتبط است.»
در مطالعه دوم، تیم تحقیق دریافت افرادی که هم بیماری لثه و هم پوسیدگی دندان دارند، در مقایسه با افرادی که دندانها و لثههای سالمی دارند، ۸۶ درصد بیشتر در معرض خطر سکته مغزی قرار دارند.
سن توضیح داد: «اگر علاوه بر بیماری لثه، پوسیدگی دندان هم داشته باشید، مشکل مضاعفی است. این بدان معناست که خطر سکته مغزی یا عارضه قلبی نامطلوب دو برابر میشود.»
خبر خوب: مراقبت منظم از دهان و دندان میتواند تفاوت بزرگی ایجاد کند.
سن گفت: «مسواک زدن و نخ دندان کشیدن روزانه، همراه با مراجعه منظم به دندانپزشک، با ۸۱ درصد کاهش خطر سکته مغزی در میان شرکتکنندگانی که این عادات سالم دهان و دندان را حفظ کرده بودند، مرتبط بود.»
در حالی که این تحقیق ثابت نمیکند که سلامت ضعیف دهان و دندان مستقیماً باعث سکته مغزی میشود، به شواهد رو به رشدی میافزاید که التهاب دهان ممکن است در سلامت قلب و مغز نقش داشته باشد.
طبق اعلام سازمان جهانی بهداشت، در سطح جهان، ۳.۵ میلیارد نفر از بیماری لثه یا حفرههای دندانی رنج میبرند.
کارشناسان میگویند حفظ سلامت دندانها و لثهها میتواند یک راه ساده برای کاهش این خطر باشد.