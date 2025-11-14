بیماری لثه خطر سکته مغزی را افزایش می دهد

دو مطالعه جدید منتشر شده، بیماری لثه و پوسیدگی دندان را با خطر بیشتر سکته مغزی و آسیب مغزی مرتبط دانست.

در مطالعه اول، بزرگسالان مبتلا به بیماری لثه بیشتر احتمال داشت که دچار تغییرات ماده سفید در مغز خود شوند.

دکتر «سوویک سن»، نویسنده مطالعه و استاد مغز و اعصاب در دانشگاه کارولینای جنوبی، گفت: «بیماری لثه با احتمال بیشتر التهاب مرتبط است و التهاب با تصلب شرایین و همچنین سخت شدن رگ‌های خونی کوچک مرتبط است.»

در مطالعه دوم، تیم تحقیق دریافت افرادی که هم بیماری لثه و هم پوسیدگی دندان دارند، در مقایسه با افرادی که دندان‌ها و لثه‌های سالمی دارند، ۸۶ درصد بیشتر در معرض خطر سکته مغزی قرار دارند.

سن توضیح داد: «اگر علاوه بر بیماری لثه، پوسیدگی دندان هم داشته باشید، مشکل مضاعفی است. این بدان معناست که خطر سکته مغزی یا عارضه قلبی نامطلوب دو برابر می‌شود.»

خبر خوب: مراقبت منظم از دهان و دندان می‌تواند تفاوت بزرگی ایجاد کند.

سن گفت: «مسواک زدن و نخ دندان کشیدن روزانه، همراه با مراجعه منظم به دندانپزشک، با ۸۱ درصد کاهش خطر سکته مغزی در میان شرکت‌کنندگانی که این عادات سالم دهان و دندان را حفظ کرده بودند، مرتبط بود.»

در حالی که این تحقیق ثابت نمی‌کند که سلامت ضعیف دهان و دندان مستقیماً باعث سکته مغزی می‌شود، به شواهد رو به رشدی می‌افزاید که التهاب دهان ممکن است در سلامت قلب و مغز نقش داشته باشد.

طبق اعلام سازمان جهانی بهداشت، در سطح جهان، ۳.۵ میلیارد نفر از بیماری لثه یا حفره‌های دندانی رنج می‌برند.

کارشناسان می‌گویند حفظ سلامت دندان‌ها و لثه‌ها می‌تواند یک راه ساده برای کاهش این خطر باشد.

منبع مهر

