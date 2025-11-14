نخستین ربات انساننمای روسیه زمین خورد و مشهور شد + فیلم
در رویدادی که قرار بود نمایش قدرت فناوری هوش مصنوعی روسیه باشد، ربات انساننمای جدید این کشور به نام AIdol در نخستین حضور رسمی خود روی صحنه سقوط کرد. این حادثه که در یک رویداد فناوری در مسکو رخ داد، باعث شد برگزارکنندگان با عجله ربات را از دید عموم پنهان کنند تا نقص فنی آن را بررسی کنند.
روسیه روز ۱۰ نوامبر ۲۰۲۵ از نخستین ربات انساننمای خود با هوش مصنوعی رونمایی کرد، اما این مراسم با یک صحنهی غیرمنتظره همراه شد. ربات هنگام ورود به صحنه تعادل خود را از دست داد و نقش زمین شد. این رویداد در مراسمی در مسکو برگزار شد و موجب شد کارکنان بهسرعت دستگاه را از دید تماشاگران پنهان کنند.
ربات AIdol که از سوی توسعهدهندگان بهعنوان نمونهای پیشرفته از ربات انساننما و ساختهشده عمدتاً از قطعات داخلی روسیه معرفی شده بود، در حالی روی صحنه آورده شد که دو کارمند آن را همراهی میکردند و موسیقی معروف فیلم Rocky در پسزمینه پخش میشد. با این حال، لحظاتی بعد، ربات تعادلش را از دست داد و با سقوط روی زمین، چند قطعه از آن جدا شد.
فیلم منتشرشده از این اتفاق توسط رسانههای مستقل روسی نشان میدهد که کارکنان به سرعت به سمت ربات دویده و آن را پشت پردهای کشیدند تا از دید عموم دور شود.
در ویدئویی که در شبکههای اجتماعی منتشر شده، از جمله در حساب کاربری «آنتون گراشچنکو»، دیده میشود که ربات در حالی که روی صحنه قدم میگذارد، ناگهان زمین میخورد.
رونمایی از AIdol تلاش روسیه برای ورود به رقابت جهانی توسعهی رباتهای انساننما با هوش مصنوعی محسوب میشود. این پروژه به رهبری «ولادیمیر ویتوخین»، مدیرعامل شرکت روسی Idol Robotics، طراحی شده و به گفتهی او، ربات ترکیبی از تواناییهای حرکتی، دستکاری اشیاء و تعامل انسانگونه را از طریق هوش مصنوعی تجسمیافته (Embodied AI) در خود جای داده است.
به گفتهی شرکت سازنده، دلیل سقوط ربات مشکلات کالیبراسیون بوده و این حادثه در جریان مرحلهی آزمایش عملی دستگاه رخ داده است. ویتوخین در سخنرانی خود گفت: «امیدوارم این اشتباه به تجربهای مفید تبدیل شود.»
با این حال، واکنشها در فضای مجازی روسیه به سرعت گسترش یافت. بسیاری از کاربران در شبکههای اجتماعی و انجمنهای فناوری این کشور، سقوط AIdol را نشانهای از شتابزدگی و ناپختگی صنعت رباتیک داخلی دانستند و از تصمیم برای رونمایی از یک نمونهی ناتمام انتقاد کردند.
تصاویر مراسم که در مرکز همایشهای Yarovit Hall در مسکو ثبت شده، نشان میدهد که توسعهدهندگان پس از حادثه، ربات را از روی صحنه خارج کردند تا تیم فنی بتواند سیستم تعادل و نرمافزار کنترل آن را بررسی کند.
ویتوخین در پاسخ به انتقادات گفت که AIdol با باتری ۴۸ ولتی کار میکند که تا ۶ ساعت عملکرد پیوسته دارد و ۷۷ درصد از قطعات آن ساخت روسیه است؛ درصدی که به گفتهی شرکت، قرار است در نسل بعدی به ۹۳ درصد برسد.
او افزود که ربات از ۱۹ سرووموتور بهره میبرد که به آن اجازه میدهد بیش از ده حالت احساسی و صدها میکروحالت چهره را نمایش دهد. پوست سیلیکونی این ربات نیز بهگونهای طراحی شده که سفتی و نرمی متغیری دارد تا حالات چهره انسان را با دقت بیشتری بازسازی کند. ویتوخین در جریان مراسم گفت: «این ربات میتواند لبخند بزند، فکر کند و شگفتزده شود، دقیقاً مانند یک انسان.»
او همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاران دربارهی این حادثه افزود: «این همان یادگیری در زمان واقعی است؛ جایی که یک اشتباه خوب به دانش تبدیل میشود و یک اشتباه بد به تجربه.»
بر اساس اعلام شرکت Idol Robotics، پس از حادثه، ربات بهطور موقت از معرض دید عموم خارج شده تا مهندسان بتوانند سیستمهای تعادل و نرمافزار کنترل حرکتی آن را بازبینی کنند. این شرکت تأکید کرده که AIdol همچنان در مرحلهی آزمایش قرار دارد و نسخهی نهایی آن هنوز برای عرضه آماده نیست.
با وجود این، ویدئوی سقوط ربات در شبکههای اجتماعی روسیه و بینالمللی میلیونها بازدید بهدست آورده و بسیاری از کاربران آن را به طنز با نمایشهای تبلیغاتی دولتی مقایسه کردهاند. این اتفاق پرسشهای تازهای را دربارهی میزان آمادگی بخش فناوری روسیه برای رقابت با پروژههای مشابه در آمریکا، چین و ژاپن مطرح کرده است.