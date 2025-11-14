خبرگزاری کار ایران
اوپن‌ای‌آی اعلام کرد نسخه‌ی تازه‌ای از مدل پرچم‌دار خود را با نام جی‌پی‌تی ۵.۱ (GPT-5.1) عرضه کرده است. این نسخه به‌گفته‌ی شرکت، نسخه‌ای «هوشمندتر و خوش‌برخوردتر» از مدل قبلی است و تجربه‌ی گفت‌وگو با آن طبیعی‌تر شده است.

دو مدل جدید با نام‌های جی‌پی‌تی «۵.۱ اینستنت» و «جی‌پی‌تی ۵.۱ تینکینگ» معرفی شده‌اند. مدل اینستنت پاسخ‌های سریع‌تر و صمیمی‌تر ارائه می‌دهد و درک بهتری از دستورهای کاربر دارد، در حالی که مدل تینکینگ برای کارهای پیچیده متمرکزتر و پایدارتر عمل می‌کند.

کاربران «چت‌جی‌پی‌تی» طی هفته‌ی آینده به‌تدریج به این مدل‌ها دسترسی پیدا می‌کنند و مدل‌های قدیمی «جی‌پی‌تی ۵» تا سه ماه دیگر در بخش مدل‌های قدیمی باقی می‌مانند.

