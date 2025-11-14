خانه



سایر رسانه‌ها ۲۳ / ۰۸ / ۱۴۰۴ - ۱۱:۲۱:۰۶

ربات جنجالی در نمایشگاه رباتیک کیش! + فیلم

در نمایشگاه رباتیک جزیره کیش، ایران از یک ربات هوش مصنوعی جنجالی رونمایی کرد که توجه بازدیدکنندگان و رسانه‌ها را به خود جلب کرده است. این ربات به قدری واقع‌گرایانه طراحی شده که برخی معتقدند ممکن است انسان باشد که با گریم جای ربات نمایش داده شده است. برخی ناظران به جزئیاتی مانند جاهای جوش و نشانه‌های طبیعی روی صورت ربات، به ویژه در نمونه‌های زنانه اشاره کرده‌اند و این موضوع را دلیل شک و تردید نسبت به واقعی بودن ربات عنوان کرده‌اند. این نقدها نشان می‌دهد که در حوزه طراحی ربات‌های انسان‌نما، شفافیت و صداقت در ارائه محصول برای اعتماد عمومی اهمیت بالایی دارد.