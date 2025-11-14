۱۴ نوامبر روز جهانی پرستار اتاق عمل است
۱۴ نوامبر روز جهانی پرستار اتاق عمل است؛ روزی برای تقدیر از نقش حیاتی این قشر در موفقیت جراحیها و نجات جان بیماران. این روز از سال ۱۹۷۹ توسط انجمن تکنولوژیستهای جراحی آمریکا ثبت شد و اکنون هر سال از ۸ تا ۱۴ نوامبر بهعنوان هفته جهانی اتاق عمل گرامی داشته میشود.
پیشینه و اهمیت روز پرستار اتاق عمل
تاریخچه: این روز نخستین بار در آمریکا به رسمیت شناخته شد تا جامعه با نقش پرستاران و تکنسینهای اتاق عمل آشنا شود.
هدف: معرفی و تقدیر از پرستاران اتاق عمل که بخش مهمی از تیم جراحی هستند و با تلاش بیوقفه، کار جراحان را تسهیل میکنند.
زمانبندی: از ۸ تا ۱۴ نوامبر هفته جهانی اتاق عمل برگزار میشود و ۱۴ نوامبر نقطه اوج این بزرگداشت است.
وظایف و نقش پرستاران اتاق عمل
پیش از عمل: آمادهسازی اتاق عمل، تجهیزات و بیمار برای جراحی.
حین عمل: کمک مستقیم به جراح، مدیریت ابزارها، حفظ محیط استریل و آرام.
پس از عمل: مراقبت از بیمار و نظارت بر روند بهبود اولیه.
ویژگیها: توانایی مدیریت شرایط پرتنش، حفظ آرامش تیم و تمرکز بر ایمنی بیمار.
جایگاه اجتماعی و فرهنگی
پرستاران اتاق عمل در ایران و جهان بارها برای احقاق حقوق صنفی خود تلاش کردهاند و این روز فرصتی برای یادآوری ارزش کار آنان است.
در دوران بحران کرونا، پرستاران اتاق عمل با دانش و مهارت خود نقشی حیاتی در درمان بیماران ایفا کردند.
این روز همچنین یادآور اهمیت کار گروهی در جراحیهاست؛ چرا که بدون هماهنگی پرستاران، موفقیت جراحان امکانپذیر نیست.