خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۱۴ نوامبر روز جهانی پرستار اتاق عمل است

۱۴ نوامبر روز جهانی پرستار اتاق عمل است
کد خبر : 1713815
لینک کوتاه کپی شد.

۱۴ نوامبر روز جهانی پرستار اتاق عمل است؛ روزی برای تقدیر از نقش حیاتی این قشر در موفقیت جراحی‌ها و نجات جان بیماران. این روز از سال ۱۹۷۹ توسط انجمن تکنولوژیست‌های جراحی آمریکا ثبت شد و اکنون هر سال از ۸ تا ۱۴ نوامبر به‌عنوان هفته جهانی اتاق عمل گرامی داشته می‌شود.

پیشینه و اهمیت روز پرستار اتاق عمل

تاریخچه: این روز نخستین بار در آمریکا به رسمیت شناخته شد تا جامعه با نقش پرستاران و تکنسین‌های اتاق عمل آشنا شود.  

هدف: معرفی و تقدیر از پرستاران اتاق عمل که بخش مهمی از تیم جراحی هستند و با تلاش بی‌وقفه، کار جراحان را تسهیل می‌کنند.  

زمان‌بندی: از ۸ تا ۱۴ نوامبر هفته جهانی اتاق عمل برگزار می‌شود و ۱۴ نوامبر نقطه اوج این بزرگداشت است. 

وظایف و نقش پرستاران اتاق عمل

پیش از عمل: آماده‌سازی اتاق عمل، تجهیزات و بیمار برای جراحی.  

حین عمل: کمک مستقیم به جراح، مدیریت ابزارها، حفظ محیط استریل و آرام.  

پس از عمل: مراقبت از بیمار و نظارت بر روند بهبود اولیه.  

ویژگی‌ها: توانایی مدیریت شرایط پرتنش، حفظ آرامش تیم و تمرکز بر ایمنی بیمار. 

جایگاه اجتماعی و فرهنگی

پرستاران اتاق عمل در ایران و جهان بارها برای احقاق حقوق صنفی خود تلاش کرده‌اند و این روز فرصتی برای یادآوری ارزش کار آنان است.  

در دوران بحران کرونا، پرستاران اتاق عمل با دانش و مهارت خود نقشی حیاتی در درمان بیماران ایفا کردند.  

این روز همچنین یادآور اهمیت کار گروهی در جراحی‌هاست؛ چرا که بدون هماهنگی پرستاران، موفقیت جراحان امکان‌پذیر نیست. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ