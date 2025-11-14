۱۴ نوامبر روز جهانی پرستار اتاق عمل است

پیشینه و اهمیت روز پرستار اتاق عمل

تاریخچه: این روز نخستین بار در آمریکا به رسمیت شناخته شد تا جامعه با نقش پرستاران و تکنسین‌های اتاق عمل آشنا شود.

هدف: معرفی و تقدیر از پرستاران اتاق عمل که بخش مهمی از تیم جراحی هستند و با تلاش بی‌وقفه، کار جراحان را تسهیل می‌کنند.

زمان‌بندی: از ۸ تا ۱۴ نوامبر هفته جهانی اتاق عمل برگزار می‌شود و ۱۴ نوامبر نقطه اوج این بزرگداشت است.

وظایف و نقش پرستاران اتاق عمل

پیش از عمل: آماده‌سازی اتاق عمل، تجهیزات و بیمار برای جراحی.

حین عمل: کمک مستقیم به جراح، مدیریت ابزارها، حفظ محیط استریل و آرام.

پس از عمل: مراقبت از بیمار و نظارت بر روند بهبود اولیه.

ویژگی‌ها: توانایی مدیریت شرایط پرتنش، حفظ آرامش تیم و تمرکز بر ایمنی بیمار.

جایگاه اجتماعی و فرهنگی

پرستاران اتاق عمل در ایران و جهان بارها برای احقاق حقوق صنفی خود تلاش کرده‌اند و این روز فرصتی برای یادآوری ارزش کار آنان است.

در دوران بحران کرونا، پرستاران اتاق عمل با دانش و مهارت خود نقشی حیاتی در درمان بیماران ایفا کردند.

این روز همچنین یادآور اهمیت کار گروهی در جراحی‌هاست؛ چرا که بدون هماهنگی پرستاران، موفقیت جراحان امکان‌پذیر نیست.

