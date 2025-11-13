۵ نشانه که ممکن است همسر شما یک روان آزار باشد

آیا نگران این هستید که شریک زندگی شما یک خودشیفته روان آزار چرب زبان باشد؟ آیا او عصبانی و مبتلا به پارانویا است؟ خب این امکان وجود دارد که او یک روان آزار است. در این جا می خواهیم به 5 خصلت اخلاقی-رفتاری بپردازیم که می تواند نشان دهنده ی اختلال روانی باشد:

آرامش تحت فشار

افراد روان آزار حتی در استرسی ترین شرایط هم معمولا قادر هستند تا آرامش خودشان را حفظ کنند و خونسرد بمانند. به همین دلیل آن ها اغلب می توانند موضع خود در قدرت را حفظ کنند. آن ها عموما در شرایط پر استرس مانند مدیران عامل، وکلا و سرآشپزها به نظر می رسند.

پرحرف بودن

برخی از افراد روان آزار عاشق حرف زدن هستند و دوست دارند به صدای خودشان گوش بدهند. آن ها همیشه بامزه ترین خاطرات و عجیب ترین داستان ها را تعریف می کنند اما آیا تا به حال فکر کرده اید که همه این خاطرات و داستان ها حقیقت دارند؟

عجول بودن

احساسات یک آدم روان آزار مثل شرایط آب و هوایی خیلی سریع تغییر می کند. ممکن است یک لحظه بسیار آرام باشند اما به ناگهان بسیار خشمگین شوند. آن ها خیلی سریع تحریم می شوند و واکنش نشان می دهند.

فقدان حس همدلی

اگرچه انسان های روان آزار به ظاهر در شرایط پرفشار و استرس، خونسردی و آرامش خود را حفظ می کنند دلیلش احتمالا این است که آن ها چندان قادر به همدلی کردن نیستند.

فقدان احساسات عمیق

انسان های روان آزار عموما بر خلاف تجارب عمیقی که ممکن است برای آن ها رخ دهد، معمولا سطحی نگر هستند. آن ها معمولا قادر به احساسات عمیق نیستند.

