بهترین طبقه ساختمان برای خرید کدام است؟‌

وقتی پای خرید آپارتمان به میان می‌آید، بعضی‌ها فقط به موقعیت و متراژ خانه توجه می‌کنند.

طبقه‌ای که برای خرید انتخاب می‌کنید روی آسایش و ارزش سرمایه‌گذاری‌ شما تأثیر مستقیم دارد. بعضی طبقات اعیان‌نشین بازار هستند و بعضی‌ها هم آن‌قدر پر دردسر به‌حساب می‌آیند که ارزش خرید ندارد. این مبحث مربوط به درجه محبوبیت هر طبقه با توجه به موقعیت در آپارتمان است که تأثیر مستقیم بر نقدشوندگی آن دارد. به همین دلیل بد نیست قبل از خرید و فورش ارزش هر طبقه را بدانید و با توجه به ارزش واقعی آن پای قرارداد بروید.

ارزان‌ترین طبقه ساختمان کدام است؟

در نگاه اول شاید دسترسی آسان، نزدیکی به معابر و پارکینگ یک مزیت باشد اما همین نقطه ضعف اصلی واحدهای طبقات پایین، مخصوصاً طبقهٔ همکف و اول است که باعث می‌شود، معمولاً ارزان‌تر از سایر طبقات به فروش برسند. این دسترسی در بعضی موارد به‌معنی سر و صدای بیشتر و کاهش حریم خصوصی است. همچنین در ساختمان‌های با سن ساخت بالاتر از 10 سال، احتمال رطوبت از کف یا حتی موش و حشرات موذی وجود دارد.

از طرف دیگر نبود آسانسور در ساختمان‌های بالاتر از سه طبقه، ممکن است باعث محبوبیت واحدهای طبقات پایین شوند ولی همچنان این مشکل برای واحدهای طبقه همکف پابرجاست.

گران‌ترین طبقه ساختمان کدام است؟

حتماً شنیده‌اید که در برج‌ها پنت‌هاوس‌ها گران‌ترین واحدها هستند؛ دلیلش هم معیارهایی مانند غرق نور بودن، منظره باز یا به اصطلاح ویوی ابدی، حریم خصوصی و دور بودن از سروصدای خیابان است. در برخی پروژه‌های لوکس، امکانات اختصاصی پشت بام یا تراس، آسانسور مستقیم و طراحی خاص پنت هاوس باعث می‌شود قیمت واحد آخر بسیار بیشتر از طبقات دیگر باشد. با این حال، این قاعده بسته به نوع ساختمان و امکانات آن می‌تواند تغییر کند.

مثلا در ساختمان‌های معمولی، مخصوصاً ساختمان‌های بدون آسانسور، طبقه آخر چندان اقبال خوبی برای فروش ندارد.

چرا طبقه یکی‌مانده ‌به ‌آخر محبوب است؟

از نظر بسیاری از خریداران طبقه یکی‌مانده ‌به‌ آخر بسته‌ی خوبی است از همه مزایای طبقه بالا، منهای دردسرهایش، نور و منظره عالی، فاصله از خیابان و بی سر و صدا بودن و همینطور پایین بودن احتمال نشست آب از پشت بام بر اثر افزایش سن بنا.

به عبارت دیگر، این طبقه معمولاً تعادلی بین قیمت و کیفیت زندگی برقرار می‌کند، به همین خاطر در میان خریدارانِ آگاه محبوبیت پیدا کرده است. طبقات وسط هم تا حدودی همین ویژگی را دارند.

چرا باید قبل از خرید، طبقه آخر را بیشتر بررسی کنید؟

طبقهٔ آخر در کنار نور فراوان و ویوی ابدی، معایبی هم دارد که در بلندمدت خریدار را خسته می‌کند. اول از همه، آسیب یا فرسودگی عایق‌بندی بام و ایزوگام است که دیر یا زود خود را با نم و نشتی نشان می‌دهد. بعد، تابش و گرمای بیش از حد در تابستان، مخصوصاً در ساختمان‌هایی که عایق‌کاری ضعیفی دارند، زندگی در این طبقه را دشوار می‌کند. چالش‌های نصب تجهیزات فنی مانند تانکر و پمپ آب روی پشت‌بام را هم باید به این فهرست افزود.

از سوی دیگر، افت فشار آب یا خرابی آسانسور، ‌بخصوص در زمان قطعی برق در ساختمان‌هایی که برق اضطراری ندارند، دردسرهای همیشگی ساکنان این طبقه است. به همین دلیل، اگرچه در برج‌ها و ساختمان‌های که موتورخانه مرکزی و برق اضطراری دارند، طبقهٔ آخر امتیاز محسوب می‌شود، در آپارتمان‌های معمولی این قاعده چندان صادق نیست.

چه انتظاری باید از درصد تفاوت بین طبقات داشت؟

هیچ فرمول واحدی برای تمام ساختمان‌ها وجود ندارد؛ اما بررسی بازار نشان می‌دهد در پروژه‌های معمولی، اختلاف قیمت بین طبقات می‌تواند از چند درصد تا حدود 10 درصد در هر طبقه متغیر باشد.

در ساختمان‌هایی که مشکلات فنی (مثل نبود آسانسور یا فشار آب پایین) دارند، همین اختلاف ممکن است معکوس شود و طبقات پایین‌تر گران‌تر از طبقات بالاتر شوند.

منبع فرارو

انتهای پیام/