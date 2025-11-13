خبرگزاری کار ایران
قیمت دلار و یورو امروز پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۴ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز پنجشنبه ۲۲ آبان را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:پنجشنبه ۲۲ آبان

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

733,159

دلار (بازار آزاد)

1,130,400

یورو (صرافی بانک ملی)

849,952

یورو (بازار آزاد)

1,305,000

درهم امارات

306,630

پوند انگلیس

1,478,200

لیر ترکیه

26,700

فرانک سوئیس

1,411,600

یوان چین

158,300

ین ژاپن

727,610

وون کره جنوبی

771

دلار کانادا

803,900

دلار استرالیا

736,400

دلار نیوزیلند

637,400

دلار سنگاپور

865,900

روپیه هند

12,720

روپیه پاکستان

4,000

دینار عراق

859

پوند سوریه

102

افغانی

17,000

کرون دانمارک

174,700

کرون سوئد

119,300

کرون نروژ

111,700

ریال عربستان

300,540

ریال قطر

309,100

ریال عمان

2,924,200

دینار کویت

3,671,900

دینار بحرین

2,986,200

رینگیت مالزی

272,300

بات تایلند

34,790

دلار هنگ کنگ

144,900

روبل روسیه

14,010

منات آذربایجان

662,200

درام ارمنستان

2,950

لاری گرجستان

416,700

سوم قرقیزستان

12,870

سامانی تاجیکستان

122,000

منات ترکمنستان

323,100
