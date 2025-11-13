قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۴ +جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: پنجشنبه ۲۲ آبان
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
115,936,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
114,390,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
154,241,000
|
طلای دست دوم
|
114,139,830
|
آبشده کمتر از کیلو
|
501,150,000
|
مثقال طلا
|
501,060,000
|
انس طلا
|
4,232.72
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,186,500,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,131,000,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
615,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
365,300,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
170,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,128,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
565,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
290,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
66,130,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
7,180,000
|
حباب نیم سکه
|
50,990,000
|
حباب ربع سکه
|
73,420,000
|
حباب سکه گرمی
|
32,650,000