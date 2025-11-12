مرحله پنجم کالابرگ الکترونیک به چه کسانی تعلق میگیرد؟
تاکنون طی چهار مرحله، کالابرگ الکترونیک به خانوارهای مشمول طرح پرداخت شده، اما از مهرماه به دلیل تورم بالا و فشار تحریمها، زمزمههایی درباره تغییر در شیوه پرداخت کالابرگ و اجرای این طرح صورت گرفته است.
اجرای طرح کالابرگ الکترونیک در دولت چهاردهم از ۱۱ اسفندماه سال ۱۴۰۳ با واریز اعتبار به حساب سرپرستان خانوار دهک یک تا هفت درآمدی آغاز شده و براین اساس به سه دهکِ اول به ازای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان و برای باقی دهکها به ازای هر نفر ۳۵۰ هزار تومان تعلق میگیرد. این اعتبار برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی شامل اقلامی از گروههای لبنیات، پروتئین و خواربار اختصاص یافته و از سوی شهروندان با استقبال خوبی همراه شده است.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است: روش جدید در حال بررسی و تبادل نظر بین دولت و مجلس است و هنوز نهایی نشده است. یک پیشنهاد این است که قیمت کالاها ثابت بماند اما هنوز به جمعبندی نهایی نرسیده و در زمان مقرر اعلام خواهد شد.
در زمینه ثابت نگهداشتن قیمت کالاهای اساسی در روند ارائه کالابرگ الکترونیکی باید بتوانیم در یک فاصله دوماهه پیش از ارائه کالابرگها، اجناس را خریداری کنیم تا با قیمت ثابت به دست مصرفکنندگان برسانیم.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز گفته است: ارائه کالابرگ به شیوه فعلی یکی از راههایی است که در حال ادامه پیدا کردن است، ولی با توجه به نکتهای که مقام معظم رهبری هم تذکر فرمودند که افزایش قیمتها فشاری را بر زندگی مردم وارد نکند، موضوع در دولت در حال بررسی است.
ساختار تشکیلات دولت به دنبال کنترل قیمتهاست. اما فشار تحریمها باعث شده تورم بالای حدود سی و چند درصدی را شاهد باشیم و دولت نیز تلاش میکند با همراهی ستاد تنظیم بازار و تامین به موقع ارز برای واردکنندگان، جلوی فشار بر سفره مردم را بگیرد.
شهباز حسنپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز گفت: جلسهای با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر جهاد کشاورزی و وزیر تعاون درباره پرداخت کالابرگ برگزار شد که براساس جمعبندی مقرر شد کالاهای توزیع شده از طریق کالابرگ براساس ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بوده و مبنای محاسبه قیمت این کالاها بر مبنای ارز آزاد نباشد تا مردم حتی یک سال بعد نیز همان کالا را با قیمت امروز دریافت کنند.
در نهایت، سخنگوی دولت اعلام کرد که منابع مرحله پنجم کالابرگ الکترونیک تأمین و کالابرگ به هفت دهک پرداخت خواهد شد.