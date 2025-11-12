پژوهشگران در تازه‌ترین مرور علمی خود تأکید کرده‌اند که برنج سیاه، که روزگاری غذای امپراتوران چین بود، می‌تواند جایگاه مهمی در رژیم غذایی امروز داشته باشد.

برنج سیاه سرشار از آنتی‌اکسیدان‌هایی مانند آنتوسیانین، ویتامین‌های گروه B، آهن، روی، سلنیوم و اسیدهای چرب مفید است. جوانه‌زدن این برنج میزان GABA را افزایش می‌دهد که برای آرامش اعصاب مفید است.

مطالعات حیوانی نشان داده‌اند که این برنج با مهار آنزیم‌های هضم قند، کاهش جذب گلوکز و افزایش حساسیت به انسولین، می‌تواند در کنترل دیابت مؤثر باشد. همچنین باعث کاهش کلسترول LDL، افزایش آنتی‌اکسیدان‌های محافظ قلب، و کاهش التهاب و استرس اکسیداتیو می‌شود.

با وجود خواص اثبات‌شده، شواهد انسانی هنوز محدودند و چالش‌هایی چون هزینه تولید بالا و جذب پایین آنتوسیانین‌ها در بدن، توسعه جهانی آن را دشوار کرده است. با این حال، برنج سیاه یک غذای عملکردی ارزشمند با پتانسیل فراوان است.

