قیمت دلار و یورو امروز چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۴ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز چهارشنبه ۲۱ آبان را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:چهارشنبه ۲۱ آبان

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

732,735

دلار (بازار آزاد)

1,131,500

یورو (صرافی بانک ملی)

845,897

یورو (بازار آزاد)

1,273,000

درهم امارات

299,090

پوند انگلیس

1,446,200

لیر ترکیه

26,000

فرانک سوئیس

1,372,400

یوان چین

154,300

ین ژاپن

713,010

وون کره جنوبی

751

دلار کانادا

784,000

دلار استرالیا

716,500

دلار نیوزیلند

621,000

دلار سنگاپور

844,300

روپیه هند

12,410

روپیه پاکستان

3,904

دینار عراق

838

پوند سوریه

100

افغانی

16,750

کرون دانمارک

170,400

کرون سوئد

116,200

کرون نروژ

109,400

ریال عربستان

293,130

ریال قطر

300,600

ریال عمان

2,852,200

دینار کویت

3,582,700

دینار بحرین

2,912,700

رینگیت مالزی

265,500

بات تایلند

33,830

دلار هنگ کنگ

141,300

روبل روسیه

13,570

منات آذربایجان

645,800

درام ارمنستان

2,870

لاری گرجستان

406,500

سوم قرقیزستان

12,560

سامانی تاجیکستان

119,400

منات ترکمنستان

314,800
انتهای پیام/
