فرونشست در کمین کاخ گلستان!

وحید شهاب ادامه داد: «در پرونده ثبت جهانی کاخ گلستان، عوامل و خطرات آسیب‌زا همچون فشارهای توسعه‌ای، محیطی، بلایای طبیعی، و تأثیرات همجواری با بازار تهران و راسته بازار ناصرخسرو، از جمله افزایش تراکم ساخت‌وساز و فشارهای ناشی از فعالیت‌های پشتیبان بازار و تأثیرات تدریجی بلندمدت، به‌عنوان تهدیدی برای ابنیه کاخ گلستان مطرح شده است.»

او اضافه کرد: «پلاک مذکور در حریم قنات [۷۰۰ ساله] «مهرگرد» و در فاصله کمتر از ۲۵ متر از آن قرار دارد و طبق مستندات تاریخی، میدانگاه شمس‌العماره پیش‌تر مظهر این قنات بوده و آب آن در دسترس شهروندان بوده است. مطالعات مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران در سال ۱۴۰۳ نیز این محدوده را به‌عنوان پهنه بسیار پرخطر در برابر فرونشست معرفی کرده است.»

شهاب گفت: «تمام این موارد و فاصله کمتر از ۵۰ متر پروژه تا بنای شمس‌العماره، ضرورت انجام اقدامات پیشگیرانه و مطالعات مدل‌سازی ژئوتکنیکی دقیق، شناسایی مسیر قنوات تاریخی، بررسی جریان آب زیرسطحی و تأثیر بارگذاری ساختمان‌های جدید بر پایداری سازه‌های تاریخی را پیش از هرگونه گودبرداری تأکید می‌کند.»

این فعال میراث فرهنگی افزود: «با توجه به مجوز صادره توسط مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران در روزهای اخیر، احداث چهار طبقه زیرزمین به عمق ۱۷ متر در این پروژه «مجاز» شناخته شده است که با احتساب فونداسیون، عمق گودبرداری نزدیک به ۲۰ متر خواهد بود. حال این پرسش مطرح است که با توجه به تجربه پروژه اطلس‌مال نیاوران و تأثیر آن بر کاخ صاحبقرانیه، آیا مالک نباید پیش از صدور مجوز، ملزم به انجام مطالعات فنی زمین‌شناسی، ژئوتکنیکی و هیدروژئولوژیکی می‌شد؟»

نامه اداره کل میراث فرهنگی استان تهران در موافقت با صدور مجوز احداث این پروژه تا طبقه منفی ۴، به تاریخ ۱۴ آبان ۱۴۰۴

شهاب همچنین این پرسش را مطرح کرد که «آیا تجربه کاهش آب‌های زیرزمینی و تأثیر آن بر میدان جهانی نقش‌جهان و ترک‌های سازه‌ای مسجد امام و کاخ عالی‌قاپو و فرونشست خیابان هشت‌بهشت اصفهان و تأثیر ساخت‌وسازهای اطراف بر این بافت، فراموش شده است؟»

این فعال میراث فرهنگی از وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و وزیر راه و شهرسازی درخواست کرد : «برای حفظ ارزش جهانی و منحصربه‌فرد مجموعه جهانی کاخ گلستان و پیشگیری از آسیب‌های مشابه در ابنیه تاریخی، دستور توقف این پروژه تا زمان انجام مطالعات فنی، کارکردی، میراثی و ژئوتکنیکی صادر کنند؛ زیرا بی‌شک در بلندمدت، ادامه پروژه می‌تواند آثار غیرقابل جبرانی بر جای گذارد.»

وحید شهاب، فعال میراث فرهنگی می‌گوید: در مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری و سایر قوانین مشابه بر لزوم تهیه طرح‌های ویژه حفاظت و احیای بافت‌های تاریخی و تدوین پیوست‌های پدافند غیرعامل در طرح‌های توسعه و احیا تأکید شده است، اما در پروژه مذکور شاهد بی‌توجهی به تأثیرات آن بر ابنیه و بافت پیرامون هستیم.

منبع ایسنا

انتهای پیام/