کیهان به مشاور روحانی هم توهین کرد: او نوکر خانه زاد امریکایی هاست!
این روزنامه نوشت: مشاور روحانی میگوید پزشکیان مسئولیت آغاز گفتوگو با دولت ترامپ را بر عهده بگیرد!
کیهان نوشت: مشاور روحانی میگوید پزشکیان مسئولیت آغاز گفتوگو با دولت ترامپ را بر عهده بگیرد. با این همه ابوطالبی مانند نوکر خانه زاد کدخدای آمریکایی عمل کرده و همواره نسخه مذاکره و توافق پیچیده است.
به همین علت هم او به یاد نمیآورد که دولت پزشکیان در حال برگزاری ششمین دور مذاکرات با دولت ترامپ بود که با خیانت آمریکا و همکاری در حمله اسرائیل به ایران مواجه شد.
این در حالی بود که دولت پزشکیان شش ماه از فرصت خود را صرف مذاکره بی حاصل و فرصتسوزی کرده بود.
بنابراین ریشه بسیاری از مشکلات چه از اواسط دولت روحانی و چه در یک سال اخیر حاصل اعتماد به مذاکره با آمریکا بوده و نه مذاکره نکردن.
اما متاسفانه امثال ابوطالبی نشان دادهاند که نه از خدعه و عهدشکنی و توهینهای دولت اوباما عبرت میگیرند و نه از پایمال شدن توافق برجام توسط ترامپ و بمباران شدن میز مذاکره توسط ترامپ.